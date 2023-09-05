Майже 90% платежів в українській торгівлі здійснюється за допомогою безконтактних технологій

5 сентября 2023 г., 17:35

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«Національний банк України» повідомляє, що у II кварталі 2023 року кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами становила 1842,9 млн шт., а їхня сума – 1334,9 млрд грн. З них безготівковими були 1710,6 млн операцій на загальну суму 829,5 млрд грн. Тобто українці продовжують віддавати перевагу безготівковим операціям з платіжними картками.

Частка безготівкових операцій в II кварталі за сумою перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – досягає 92,8% (за I квартал – 69,4% та 94% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у другій чверті найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,4% та 72,6% відповідно). Там було здійснено 1242,5 млн операцій на суму 385,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку становили третину за сумою (32,1%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила: в торговельній мережі – 310 грн (у I кварталі цього року – 344 грн); з переказу з картки на картку – 1829 грн (2133 грн); з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 495 грн (460 грн).

Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем зросла на 8,3% (до 388,1 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 12,2% (до 355,9 тис. шт.).

Зростання кількості банкоматів з початку року становило 1,2% (до 15,8 тис. шт.).

За підсумками червня загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 110,3 млн шт. Це на 1% більше порівняно з січнем цього року.

Продовжує зростати й загальна кількість безконтактних платіжних карток – за підсумками червня вона збільшилася на 5% порівняно з січнем. Загалом більша частина (57%) активних платіжних карток у червні – це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 14% (до 9,7 млн шт.). Серед усіх активних карток їх частка становить 21% (у січні – 19%).

Як наслідок, лише десята частина операцій (10,6% за сумою та 9,4% за кількістю) у II кварталі здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки.

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума в II кварталі становила 344,5 млрд грн (у I кварталі – 307,4 млрд грн).

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