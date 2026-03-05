IDC: світові витрати на кібербезпеку перевищать 300 млрд дол. у 2026 р.

5 марта 2026 г., 11:45

Згідно з останнім прогнозом Worldwide Security Spending Guide від IDC світові витрати на безпеку досягнуть 308 млрд дол. вже цього року.



Аналітики очікують, що до 2029 року цей показник зросте до 430 млрд дол., а середньорічний темп росту ринку у 2026 році становитиме 11,8%. Основною рушійною силою стають інвестиції в уніфіковані платформи безпеки на базі АІ та відповідні сервіси. Найбільшою технологічною групою залишається програмне забезпечення, на яке припадає понад половина всіх світових витрат. Сектор ПЗ також демонструє найшвидше зростання на рівні 14% на рік, де ключовими сегментами є управління ідентифікацією та доступом, захист кінцевих точок та аналітика безпеки.



Моніка Солтисік (Monika Soltysik), старший аналітик з досліджень безпеки та довіри в IDC, зазначила: «Організації переходять від ізольованих інструментів безпеки до більш інтегрованих та керованих інтелектом архітектур, оскільки складність загроз, регуляторний тиск та впровадження АІ прискорюються. Інвестиції дедалі більше зосереджуються на технологіях, які покращують видимість, автоматизують реагування та зміцнюють захист ідентифікації та даних у гібридних і хмарних середовищах». Серед послуг найвищий рівень зростання очікується в сегменті керованих сервісів безпеки (Managed Security Services), що допомагає компаніям подолати розрив між зростаючою кіберскладністю та постійною глобальною нестачею власних фахівців.



Сполучені Штати залишаться лідером за обсягом витрат, який у 2026 році сягне 150 млрд дол., завдяки інвестиціям фінансового, медичного та державного секторів. Західна Європа посяде друге місце з показником 69 млрд дол., що стимулюється посиленням регуляторних вимог, таких як NIS2, DORA та AI Act. Найбільшими галузями за рівнем витрат стануть банківська справа, центральний уряд та ринки капіталу. Стефано Періні (Stefano Perini), менеджер з досліджень ринків та галузей IDC, підкреслив: «Постійне зростання кіберзагроз та регуляторний тиск продовжуватимуть стимулювати глобальний попит на стійкі, суверенні та відповідні стандартам можливості кібербезпеки. Зростання буде найбільшим для великих компаній, але воно також буде значним для середніх та малих підприємств, які усвідомлюють, що безпека стає для них важливим бізнес-фактором».



Стрімке зростання витрат на кібербезпеку до рівня 308 млрд дол. свідчить про зміну парадигми захисту від накопичення окремих інструментів до створення комплексних екосистем. Пріоритетність ПЗ, особливо у сферах IAM та CNAPP, підтверджує, що компанії готуються до захисту АІ-навантажень та верифікації нелюдської робочої сили, як-от автономних агентів. Висока динаміка в сегменті керованих послуг вказує на критичний кадровий голод, де навіть великі корпорації змушені делегувати функції безпеки зовнішнім провайдерам для підтримки операційної стійкості.



Геополітична напруженість та кібероперації на державному рівні роблять безпеку ланцюгів постачання та управління ризиками третіх сторін пріоритетом для аерокосмічної, оборонної та високотехнологічної промисловості. У Європі регуляторні акти, зокрема AI Act, створюють унікальну ситуацію, де витрати стимулюються не лише страхом перед атаками, а й необхідністю юридичної відповідності новим стандартам АІ-безпеки. У підсумку ринок трансформується: безпека перестає бути просто статтею витрат і стає стратегічним активом, що забезпечує безперервність бізнесу в умовах постійного тиску АІ-загроз.

