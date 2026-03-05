Доходи Broadcom від АІ-сегмента подвоїлися на тлі замовлень від Google, Meta та OpenAI

5 марта 2026 г., 17:55

Генеральний директор компанії Broadcom Хок Тан (Hock Tan) під час звіту за перший фінансовий квартал 2026 року спрогнозував, що виторг компанії від чипів для сфери АІ наступного року значно перевищить 100 млрд дол.



Компанія, яка стала одним із головних бенефіціарів буму штучного інтелекту, повідомила, що її дохід від АІ-рішень за останній квартал зріс більш ніж удвічі, досягнувши 8,4 млрд дол.



Загальний обсяг продажів Broadcom збільшився на 29% і склав 19,3 млрд дол., що перевищило очікування аналітиків.



На поточний квартал компанія прогнозує дохід від АІ-напівпровідників на рівні 10,2 млрд дол. Після оприлюднення цих результатів акції компанії зросли на понад 5% під час розширених торгів у четвер.



Хок Тан зазначив, що попит з боку великих клієнтів, які дедалі частіше потребують допомоги Broadcom у розробці спеціалізованих кастомних чипів, продовжує стрімко зростати. «Ми також забезпечили ланцюг постачання, необхідний для досягнення цієї мети», - заявив Тан щодо фінансового орієнтира на 2027 рік. Незважаючи на нещодавні труднощі в індустрії, такі як дефіцит пам'яті з високою пропускною здатністю та обмеження виробничих потужностей на передових рівнях пакування, Broadcom продовжує відігравати ключову роль посередника, допомагаючи клієнтам втілювати їхні дизайни в готовий кремній перед відправкою на заводи TSMC.



За словами керівника Broadcom, впровадження кастомних АІ-рішень входить у свою наступну фазу, оскільки компанія допомагає шести ключовим клієнтам у розробці їхніх процесорів. До цього переліку входять Google, Meta, Anthropic та OpenAI, а ще двома ймовірними партнерами є Fujitsu та ByteDance. Google була першою компанією, що почала розробку власних чипів ще у 2015 році, створивши TPU спільно з Broadcom. Наразі Тан очікує ще сильнішого попиту на наступне покоління чипів Google у 2027 році. Також він підтвердив стабільність програми розробки кастомного кремнію для Meta, зазначивши, що «дорожня карта MTIA жива і здорова».



Під час сесії запитань аналітик Bernstein Research Стейсі Ресгон (Stacy Rasgon) уточнив джерела майбутнього виторгу у 100 млрд дол. Тан розрахував потужності замовлень у гігаватах: 3 ГВт для Anthropic, 3 ГВт для Google, щонайменше 2 ГВт для Meta та 1 ГВт для OpenAI. Хоча Тан стверджує, що цей прибуток принесуть саме чипи, Бен Баджарін (Ben Bajarin) з Creative Strategies зауважив, що в цю категорію Broadcom включає не лише АІ-акселератори, а й цифрові сигнальні процесори, блоки обробки даних DPU та мережеві комутатори.



Прогноз Broadcom щодо досягнення виторгу понад 100 млрд дол. від АІ-сегмента у 2027 році свідчить про фундаментальне зміщення ринку від універсальних графічних процесорів до кастомних ASIC-рішень. Стратегія Хока Тана базується на глибокій інтеграції в інфраструктуру найбільших технологічних гігантів, які прагнуть знизити залежність від зовнішніх постачальників і оптимізувати чипи під власні програмні алгоритми.



Хоча основна увага ринку була прикута до напрямку АІ, звіт Broadcom містить і важливі деталі щодо інших ключових напрямків діяльності компанії. Зокрема, сегмент інфраструктурного програмного забезпечення (Infrastructure Software) продемонстрував стрімке зростання на 52%, досягнувши 8,2 млрд дол., що зумовлено повною інтеграцією VMware та успішним переходом клієнтів на модель підписки.



У сегменті напівпровідникових рішень (Semiconductor Solutions) ситуація була неоднорідною. Крім успіху АІ-акселераторів, дохід від мережевих рішень (Networking) зріс на 46% порівняно з минулим роком завдяки попиту на комутатори серії Tomahawk 5 та Jericho3-AI, які є критично важливими для з'єднання тисяч графічних процесорів у великих кластерах. Водночас сегмент широкосмугового зв'язку (Broadband) продовжує стикатися з циклічним спадом: дохід тут знизився на 22%, оскільки оператори зв'язку все ще мають надлишкові запаси обладнання. Сегмент бездротового зв'язку (Wireless), де основним замовником є Apple, показав стабільність із доходом 3,5 млрд дол., що відповідає сезонним очікуванням.



Хок Тан підкреслив, що компанія фокусується на консолідації портфеля: «Ми бачимо чітку розбіжність: АІ та хмарне ПЗ демонструють вибухове зростання, тоді як традиційні корпоративні сховища та промислові сегменти проходять через стадію циклічного дна». Незважаючи на це, вільний грошовий потік компанії склав вражаючі 5,6 млрд дол., що дозволило Broadcom підтвердити свої зобов'язання щодо виплати дивідендів та зворотного викупу акцій.

