Nvidia обійшла Apple і стала найбільшим клієнтом TSMC

Видання Taiwan News повідомило, що згідно з останніми звітами за 2025 рік, піонер у галузі штучного інтелекту компанія Nvidia вперше випередила Apple і стала найбільшим замовником TSMC.



У фінансовій звітності тайванського виробника клієнти традиційно вказані анонімно, проте засновник і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) у інтерв’ю прямо заявив, що його компанія стала головним партнером тайванського виробника, що вказує на роль «клієнта А» у звітах. За даними TSMC, цей замовник забезпечив виторг у розмірі 726,9 млрд тайванських доларів, що еквівалентно приблизно 23,2 млрд дол. Цей показник більш ніж удвічі перевищує результати попереднього року. Частка Nvidia у загальному доході TSMC зросла з 12% у 2024 р. до 19% у минулому році.



Водночас «клієнт Б», під яким аналітики мають на увазі Apple, приніс виробнику 645,1 млрд тайванських доларів, що становить приблизно 20,6 млрд дол. Попри те, що дохід від цього клієнта зріс на 3,33% порівняно з минулим роком, його частка в загальному обсязі виторгу TSMC скоротилася з 22% у 2024 році до 17% у 2025 році.



Аналітики прогнозують збереження лідерства Nvidia і в поточному 2026 році через вибухове зростання сектору АІ. На фоні цього успіху Nvidia готується до будівництва власної штаб-квартири на Тайвані в технологічному парку Бейтоу-Шілінь у Тайбеї після підписання контракту з міською владою. Також відомо, що 31 січня голова правління TSMC Сі Сі Вей (C.C. Wei) провів робочу вечерю з Дженсеном Хуангом для обговорення подальших планів співпраці.



Зміна лідера серед замовників TSMC є історичною подією, яка офіційно фіксує перехід світової технологічної домінанти від мобільних пристроїв до інфраструктури АІ. Протягом десятиліть Apple була ключовим фаворитом тайванського виробника, отримуючи ексклюзивний доступ до найновіших техпроцесів. Проте подвоєння видатків Nvidia свідчить про те, що ринок прискорювачів обчислень став масштабнішим за ринок преміальних гаджетів.

