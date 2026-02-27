Google представляє Nano Banana 2 - нове покоління АІ-генерації зображень

27 февраля 2026 г., 9:35

Компанія Google анонсувала випуск Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) - своєї найдосконалішої моделі для генерації зображень, що поєднує преміальну якість попередньої версії Pro із надзвичайною швидкістю роботи.



Нова модель базується на інтелекті Gemini Flash, що дозволяє користувачам здійснювати миттєве редагування та отримувати швидкий вибір варіантів візуалізацій. Nano Banana 2 використовує розширені знання Gemini про реальний світ та актуальні дані з вебпошуку для точного відтворення об’єктів, створення інфографіки, діаграм та візуалізації даних із нотаток. Важливою особливістю моделі є здатність генерувати точний і розбірливий текст для маркетингових матеріалів, а також можливість перекладати та локалізувати написи безпосередньо всередині зображення.



Розробники значно вдосконалили творчий контроль, забезпечуючи фотореалістичну якість із високою деталізацією текстур та освітлення. Nano Banana 2 дозволяє зберігати стабільність вигляду до 5 персонажів та деталізацію до 14 об'єктів в одному робочому процесі, що є критичним для створення розкадровок та послідовних сюжетів.



Модель підтримує гнучкі налаштування роздільної здатності від 512px до 4K, що дозволяє створювати контент як для соціальних мереж, так і для широкоформатних носіїв. Nano Banana 2 стає стандартною моделлю в застосунку Gemini для режимів Fast, Thinking та Pro, а також інтегрується в Пошук Google, AI Studio, Gemini API, Google Cloud, сервіс Ads та стає безкоштовною базовою моделлю у Flow.



Функціонал моделі тепер доступний у 141 новій країні вісьмома додатковими мовами. Паралельно з розвитком генеративних можливостей Google впроваджує технологію SynthID та метадані C2PA для надійної ідентифікації контенту, створеного АІ. За даними компанії, функція верифікації SynthID вже була використана понад 20 мільйонів разів.

