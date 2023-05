12 мая 2023 г., 13:25

0

Tweet

«Офіс з розвитку підприємництва та експорту» повідомляє, що на початку травня у Швеції відбулась найбільша технологічна конференція Нордичних країн – Stockholm Tech Show 2023. Захід зібрав тисячі покупців, інвесторів, розробників та технологічних новаторів ІТ-сектору, серед яких представники Microsoft, Amazon Web Services, Tata Consultancy Services, Truesec, H&M, Knowledge Factory – Advania та ін. Головними темами конференції стали: AI & Big Data, Cyber Security & Cloud, Data Center, DevOps, Mobility. Український бізнес вперше був представленим на заході колективним стендом.

Під час конференції керівник з міжнародного співробітництва IT Ukraine Association Олена Берестецька презентувала дослідження розвитку вітчизняної індустрії IT-аутсорсингу у 2022 році «Do IT like Ukraine».

Згідно з наведеними даними, сегмент IT-аутсорсингу став єдиною експортною галуззю в Україні, яка у 2022 році продемонструвала позитивну динаміку розвитку – 5,8% порівняно з попереднім довоєнним роком. Він приніс українській економіці 7,3 млрд дол. експортних надходжень.

Внаслідок повномасштабного вторгнення 70,8% ІТ-компаній провели незаплановану релокацію, чверть з них – повну. 16,7% компаній провели повне чи часткове переміщення співробітників за кордон.

Географія релокації компаній змінювалась і на сьогодні список ТОП-10 країн включає: Польщу, Німеччину, США, Португалію, Болгарію, Чехію, Румунію, Молдову, Іспанію, Канаду.

81,5% релокованих закордон ІТ-компаній все ж планують повертати бізнес в Україну за умови скасування воєнного стану та повного припинення бойових дій.

Станом на квітень-травень 2022 року у західних областях було ІТ-компаній: Львівська область – 563, Івано-Франківська – 115, Тернопільська – 94, Закарпатська – 61, Рівненська – 51, Чернівецька – 41, Волинська – 35.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень