Поставки смартфонів в Європі на найнижчому рівні за останні 10 років - падіння на 23%

12 мая 2023 г., 12:35

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Як звітує Counterpoint Research, європейський ринок смартфонів скоротився на 23% у першому кварталі до 38 мільйонів пристроїв, що є найнижчим показником з ІІ кв. 2012 року.





Інфляція, відсоткові ставки та ціни на енергоносії залишаються стабільно високими, так само як і війна рф в Україні, породжує обережний підхід споживачів до витрат.





Samsung зберігає лідерство, попри зниження поставок на 27% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, багато в чому завдяки відносно успішному запуску флагмана Galaxy S23.





Друге місце посідає компанія Apple, яка дещо збільшила свою частку в порівнянні з попереднім кварталом, але це відбулося завдяки тому, що її поставки скоротилися менше, ніж у більшості інших постачальників.





Xiaomi залишилася єдиним великим вендором, що зріс у річному обчисленні, завдяки відновленню після поганого першого кварталу 2022 року.





«Криза вартості життя продовжувала обрушуватися на європейських споживачів, що призвело до важкого початку 2023 року. Однак були й хороші новини: Samsung, попри втрату частки в порівнянні з 1 кварталом 2022 року, успішно запустила флагманську серію Galaxy 23 (випередивши як S22, так і S21). Apple збільшила частку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (хоча це було більше пов’язано з тим, що її продажі знизилися менше, ніж у деяких інших постачальників). Однак найбільшим переможцем стала компанія Xiaomi, яка стала єдиним великим виробником, що зареєстрував зростання поставок», відмічає асоційований директор Counterpoint Research Ян Стрияк (Jan Stryjak).





Коментуючи прогноз на 2023 рік, Стрияк додав: «Ми прогнозували, що складні умови погіршаться, перш ніж покращаться, і це було підтверджено найгіршим кварталом для поставок смартфонів, який ми спостерігали в Європі за останні десять років. Однак ми зберігаємо оптимізм щодо того, що економічний тиск почне послаблюватися протягом наступних кількох кварталів, що підвищить довіру споживачів і призведе до кращого кінця року».

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