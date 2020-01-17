TSMC прогнозирует резкий рост выручки в первом квартале

17 января 2020 г., 17:05

Как сообщает Reuters, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing ожидает заметный рост выручки в январе-марте.

Пларируется, что прирост дохода в первом квартале составит до 45%, компания делает серьезную ставку на высокий спрос на смартфоны 5G.



По заявлению TSMC, ожидается, что выручка в январе-марте достигнет 10,2–10,3 млрд долл. против 7,1 млрд долл. год назад.



TSMC также сообщила, что ожидаемая прибыль за четвертый квартал лучше, чем прогнозировалось.



Чистая прибыль TSMC за октябрь-декабрь выросла на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 116,035 млрд. тайваньских долларов (3,88 млрд. долл), превысив средний прогноз в 111,41 млрд тайваньских долларов.



TSMC ожидает, что мировой рынок контрактного производства полупровродников вырастет на 17% в этом году, опередив рост рынка полупроводников в целом (8%).



Компания также увеличила свои капитальные вложения в производство до 16 млрд. долл. на фоне прошлогодних 14,9 млрд долл.



Отражая растущий оптимизм в отношении технологического сектора, акции TSMC достигли рекордного максимума в этом месяце после роста более чем на 50% в 2019 году.

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