Dell наростила квартальну виручку на 88% до 43,84 млрд дол, попит на AI-сервери зріс на 757%

Компанія Dell Technologies звітувала про найвищі темпи зростання виручки з моменту повернення на публічний ринок у 2018 році, значно перевершивши очікування аналітиків.

На тлі цих новин акції компанії злетіли на 31% під час розширених торгів у четвер, як пише CNBC.

За квартал, що завершився 1 травня, виручка компанії підскочила на 88% у річному обчисленні, сягнувши 43,84 млрд дол., тоді як аналітики очікувала лише 35,43 млрд дол.

Скоригований прибуток на акцію склав 4,86 дол., що майже вдвічі перевищує прогноз у 2,94 дол. Чистий прибуток Dell за квартал зріс більш ніж утричі, склавши 3,44 млрд дол.

Основним двигуном успіху став сегмент інфраструктурних рішень (ISG), виручка якого зросла на 181% до 29 млрд дол. У центрі цього були AI-сервери з графічними процесорами Nvidia: дохід від їх продажу злетів на 757% до 16,1 млрд дол. Керівництво компанії підвищило річний прогноз доходів від AI-рішень з 50 млрд дол. до 60 млрд дол.

Також підрозділ клієнтських рішень (CSG), що відповідає за ПК та аксесуари, показав зростання на 17%, до 14,6 млрд дол., завдяки оновленню корпоративного парку ноутбуків та робочих станцій.

Прогноз компанії на виручку за рік вже складає 165–169 млрд дол., аналітики очікують 142,5 млрд дол.

Операційний директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) під час конференції з аналітиками зазначив, що компанія змушена майже щодня переглядати ціни через дефіцит компонентів та інфляційне середовище.

Експерти зазначають, що результати Dell підтверджують, що компанія успішно трансформувалася з виробника комп’ютерів на ключового постачальника інфраструктури для епохи штучного інтелекту. Зростання сегмента AI-серверів на 757% свідчить про те, що Dell стає основним каналом дистрибуції потужностей Nvidia для корпоративного сектора та «неохмарних» (neocloud) провайдерів. Підвищення річного прогнозу виручки до 169 млрд дол. вказує на те, що компанія бачить стійкий попит, який не обмежується лише великими технологічними гігантами, а охоплює державні структури та великий бізнес.

Проте стрімке зростання несе в собі значні ризики. Пряма залежність від поставок пам’яті (DRAM/NAND) та процесорів робить Dell вразливою до перебоїв у ланцюжках постачань, про які вже попереджає менеджмент на друге півріччя. Крім того, стратегія щоденного перегляду цін може випробувати лояльність клієнтів у довгостроковій перспективі. Тим не менш, отримання контракту від Пентагону та статус фаворита в розбудові AI-центрів обробки даних роблять Dell одним із головних бенефіціарів поточного технологічного циклу, що виправдовує рекордне ралі акцій.

