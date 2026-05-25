Huawei анонсувала прорив у розробці чипів та створенні техпроцесу 1,4 нм

25 мая 2026 г., 13:35

0

Tweet

На міжнародному симпозіумі IEEE ISCAS 2026 компанія Huawei представила нову концепцію розвитку напівпровідникової галузі під назвою τ Scaling Law (закон масштабування Тау).



Як офіційно повідомила компанія, голова підрозділу напівпровідників Хе Тінбо (He Tingbo) під час виступу запропонувала замінити традиційне геометричне масштабування транзисторів масштабуванням часу відгуку сигналу.



Згідно з даними Ruters, цей підхід став результатом секретного проєкту, розробленого в межах стратегії «екстремального виживання» в умовах санкцій США та відсутності доступу до передового літографічного обладнання.



В основі нової концепції лежить технологія LogicFolding, яка спрямована на постійне стиснення затримки поширення сигналу. Хе Тінбо зазначила, що закон Мура, який керував індустрією понад 50 років, наразі стикається із серйозними фізичними лімітами та зниженням економічної віддачі. Впровадження τ Scaling Law дозволяє долати ці обмеження через багаторівневу оптимізацію: від мінімізації паразитної ємності на рівні пристроїв до впровадження протоколу UnifiedBus на рівні систем. Остання розробка забезпечує єдину адресацію пам'яті для SuperPoDs, що радикально знижує затримки комунікації у великих обчислювальних кластерах.



Стратегічне значення розробки підтверджується її інтеграцією у критичні проєкти: чипи серії Ascend на базі нової архітектури вже стали фундаментом для найновішої китайської AI-моделі DeepSeek V4. Це дозволило Huawei стати головною альтернативою процесорам Nvidia на внутрішньому ринку. CEO останньої Дженсен Хуанг нещодавно визнав фактичну втрату китайського ринку AI-чипів на користь Huawei через експортні обмеження. Першими ж комерційними продуктами з архітектурою LogicFolding стануть процесори Kirin для смартфонів, реліз яких заплановано на осінь 2026 року.



Компанія ставить амбітну мету досягти до 2031 року щільності транзисторів, еквівалентної техпроцесу 14 Å (1,4 нм). Для порівняння, світовий лідер TSMC планує запуск реального виробництва на базі 1,4 нм вже у 2028 році, проте Huawei розраховує компенсувати часовий розрив саме внаслідок системної ефективності. Попри оптимізм ринку, який відреагував зростанням акцій SMIC на 7,6%, компанія визнає наявність суттєвих викликів: необхідність створення нових інструментів проєктування та розв'язання проблеми перегріву компонентів у надщільних системах.



Представлена стратегія Huawei є прямою відповіддю на технологічну ізоляцію. Фокусуючись на τ Scaling Law, компанія намагається нівелювати відставання у фізичних нанометрах внаслідок архітектурної переваги. Якщо LogicFolding виявиться ефективним у масовому виробництві, це може змінити парадигму оцінки потужності чипів, де продуктивність досягатиметься не лише зменшенням транзисторів, а й радикальним ущільненням логічних зв'язків.



Головним ризиком залишається масштабованість цього підходу та енергоефективність. Хоча архітектурні інновації обіцяють конкурентоспроможність протягом наступних 10 років, вони потребують глибокої інтеграції програмного забезпечення та нових методів охолодження. Проте успішна заміна продуктів Nvidia у сегменті хмарних обчислень для AI свідчить про те, що Huawei вже вдалося створити життєздатну паралельну екосистему, яка мінімізує вплив західних технологічних бар'єрів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI