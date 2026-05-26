Трест, который лопнул

OpenAI профінансує перше дослідження AI в українських школах

26 мая 2026 г., 14:35
Україна запускає перше національне дослідження про вплив штучного інтелекту на шкільну освіту в умовах війни. Профінансує проєкт компанія ОреnАІ, що розробила чат-бот ChatGPT. Українська ініціатива обійшла сотні конкурентів та увійшла до дюжини кращих у світі за глобальною програмою EMEA Youth & Wellbeing. Проєкт реалізує команда WINWIN EdTech Center of Excellence та Фонду Східна Європа. Фахівці з’ясують, як ШІ трансформує навчання та взаємодію між учнями та вчителями.

Під час роботи над проєктом команда: опитає 7000 учасників – учнів віком від 12 до 17 років, їхніх батьків та педагогів; проаналізує використання AI – вивчить, як українська школа працює з інноваційними інструментами в умовах гібридного навчання; розробить AI Safety Toolkit – створить практичний набір інструментів та порад, які допоможуть підліткам і дорослим безпечно користуватися нейромережами; запустить відкритий дашборд – збере всі дані, підготує національний аналітичний звіт та відкриє результати для загального доступу.

На основі зібраних даних експерти сформують рекомендації, допоможуть оновити державну освітню політику та впровадити нові правила в навчання.

