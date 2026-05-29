Програма «Логістичний локдаун» - додаткові 5 млрд грн на закупівлю мідлстрайк

Міністерство оборони України запускає окрему програму «Логістичний локдаун». Її мета - масштабувати middle strike спроможності та системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти й маршрути постачання на оперативній глибині.

Завдання програми – посилити тиск на російську армію в тилу та позбавити ворога можливості вести активні штурмові дії.

Останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Ціна просування для російської армії постійно зростає.

Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні - уже 179. росія несе рекордні втрати: понад 35 тисяч убитих або важко поранених військових щомісяця.

За останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині.

Дані на дашбордах демонструють закономірність: що більше знищується логістики росіян - то менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення.

Одним із ключових факторів цієї зміни стали рішення щодо масштабування спроможностей middle strike. Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою.

«У межах першого етапу програми Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike», заявив Михайло Федоров, міністр оборони України.

Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою єБали. Йдеться про команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі.

Перші підрозділи вже отримали кошти, прямі закупівлі вже почалися.

Паралельно в межах другого етапу програми Міноборони централізовано запускає тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike.

Відкриті конкурси дозволять швидше масштабувати виробництво, посилити конкуренцію між виробниками, мінімізувати корупційні ризики та забезпечити ефективне використання державних коштів.

«Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці», підкреслив Михайло Федоров.

