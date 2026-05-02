Фінал четвертої хвилі Glovo Startup Lab

Українська технологічна екосистема продовжує демонструвати вражаючу життєздатність, трансформуючи виклики воєнного часу в паливо для інновацій. У вівторок, 28 квітня, пройшов «Демо День Glovo Startup Lab 4.0». Це вже четверта ітерація спільного проєкту міжнародного гіганта Glovo та Українського фонду стартапів (УФС), яка стала частиною масштабної ініціативи Glovo Power Up.

Цього разу захід зібрав у єдиному просторі дев'ять перспективних команд, представників провідних інвестиційних фондів та технологічну спільноту, аби визначити проєкти, здатні масштабуватися на міжнародному рівні.

Як зазначила під час відкриття генеральна директорка Glovo в Україні Марина Павлюк, «Демо День» підсвітив ключову рису локальних інновацій: здатність швидко проходити шлях від ідеї до конкурентного продукту, готового до глобальної експансії.

Цьогорічний фінал став бенефісом рішень на базі AI та інструментів для автоматизації бізнес-процесів. Головний приз - 5000 доларів та стажування у штаб-квартирі Glovo в Барселоні - вибороли два проєкти. Перше місце посів стартап RankinAI, який позиціонує себе як AI-платформу для відстеження та оптимізації видимості бренду в генеративних AI-пошукових системах (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google) - інструмент класу GEO (Generative Engine Optimization), орієнтований на SEO-спеціалістів та маркетологів, які прагнуть розуміти й покращувати позиції свого бренду у відповідях AI. Друге місце та аналогічний приз здобув Pickpad, що орієнтований на підвищення ефективності зон видачі замовлень у ресторанах та ритейлі та фактично будує смарт-інфраструктуру pickup-зон на базі модульних сенсорних панелей та машинного навчання для зменшення помилок і прискорення процесу обробки замовлень. Третє місце та підтримку у вигляді кредитів Microsoft Azure отримав проєкт Generect, що спеціалізується на інтелектуальній лідогенерації і працює у сегменті sales intelligence, автоматизуючи пошук B2B-клієнтів, верифікацію контактів та enrichment даних для sales-команд.

В експертному журі, до складу якого увійшли співзасновник Glovo Саша Мішо та інвестиційний директор Vesna Capital Петро Совяк-Круковський, підкреслили, що критерієм вибору була не лише технологічна складність, а й зрілість бізнес-моделі.

Аналіз проєктів, що вийшли у фінал, дозволяє обережно окреслити вектори, в яких розвивається українська думка в сегменті стартапів. RankinAI пропонує платформу, що відстежує та покращує присутність брендів у відповідях провідних AI-систем (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google), надає аудит сайту за стандартом E-E-A-T, аналіз джерел цитування та конкурентну аналітику. Продукт робить ставку на GEO-автоматизацію та оптимізацію AI-видимості, а не лише на класичне управління репутацією. У свою чергу, Pickpad вирішує критичну проблему ресторанного та ритейл-бізнесу - точність та швидкість видачі замовлень у pickup-зоні. Їхнє рішення інтегрується в існуючі POS-системи, радикально зменшуючи кількість помилок та оптимізуючи маршрути персоналу в зоні видачі з акцентом на operational efficiency та цифровізацію процесів обробки замовлень у точці видачі, а не на роботизовану логістику чи складні AI-моделі. Стартап вже відзначений міжнародними нагородами: CES 2025 Innovation Award (категорія AI), MURTEC 2025 Startup Alley та Fast Company Innovation by Design 2025.

Сектор продажів та B2B-комунікацій був представлений стартапом Generect. Платформа використовує AI для пошуку ідеальних клієнтських профілів та автоматизації першого контакту, що дозволяє відділам продажів фокусуватися на закритті угод, а не на рутинному пошуку контактів та фактично виступає AI-powered sales infrastructure для lead discovery, data enrichment і CRM-інтеграцій. У сфері HealthTech виділився проєкт OBRIY - цифрова екосистема для сучасних клінік, яка забезпечує безшовну взаємодію між лікарем та пацієнтом, цифровізуючи медичні картки та розклади прийомів у зручному інтерфейсі та позиціонується як комплексна digital health infrastructure для адміністрування клінік, комунікації з пацієнтами та управління медичними процесами.

Питання персональної продуктивності та здорового способу життя закриває FitNow. Це корпоративна B2B2C фітнес-платформа, що об'єднує компанії, співробітників та велнес-студії - персоналізований AI-коуч, який адаптує програму навантажень та харчування. Публічне позиціонування сервісу наразі ближче до personalized fitness & wellness platform з AI-елементами, ніж до повноцінної системи біометричного аналізу в реальному часі. Подібний акцент на персоналізації демонструє і VUZOLL - стартап, що розробляє фізичні роботи-рецепціоністи для сервісного бізнесу (клінік, салонів, готелів, шоурумів, кав'ярень), поєднуючи AI, робототехніку та автоматизацію бізнес-процесів. Роботи розпізнають обличчя, реагують на емоції, ведуть запис у CRM та надають консультації. Вартість одного фізичного робота - 5500 дол. плюс підписка. Це єдиний hardware-стартап серед фіналістів, а не суто software productivity assistant для автоматизації робочих процесів.

Логістичний напрямок доповнив проєкт GoGoBag. Це peer-to-peer маркетплейс попутної доставки посилок з України за кордон (насамперед до Польщі), де відправники знаходять перевізників напряму і заощаджують до 50% порівняно зі звичайною поштою. Перевізники самостійно встановлюють ціни та маршрути, а PRO-перевізники отримують бонус +300 € на місяць. Водночас Portality фокусується на прозорості ланцюжків постачання, надаючи інструменти для моніторингу вантажів у реальному часі, що є критично важливим для експортно-орієнтованого бізнесу, позиціонуючи себе як supply chain visibility platform для централізованого управління логістичними процесами та аналітики перевезень. Замикає дев'ятку фіналістів if.team - повноцінна ERP/PSA-платформа для управління проектами, фінансами, ресурсами, CRM та трекером часу в одному інтерфейсі. Продукт інтегрується з Asana, Jira, ClickUp, Google Calendar, PrivatBank та Monobank, що добре вписується у загальний тренд pragmatic SaaS-рішень для бізнесу, які домінували серед фіналістів цьогорічного Demo Day. Позиціонування if.team ближче до all-in-one ERP для агентств та сервісних компаній, ніж до простого інструменту для візуалізації робочих процесів.

Важливою частиною Демо Дня стала дискусія з лауреатами попередньої хвилі - представниками стартапів Mindship, Uspacy та HowCow. Вони поділилися досвідом стажування у Барселоні, зазначивши, що доступ до експертизи головного офісу Glovo дає змогу подивитися на свій продукт очима глобального гравця. Це не просто подорож, це занурення в архітектуру процесів компанії, що обслуговує мільйони користувачів, зазначили учасники.

Найважливіший висновок «Демо Дня Glovo Startup Lab 4.0» полягає навіть не у визначенні переможців, а у тому, наскільки помітно змінився профіль українських технологічних стартапів. Якщо ще кілька років тому локальна сцена значною мірою будувалася навколо consumer-додатків або експериментальних сервісів, то нинішній набір фіналістів демонструє значно зріліший та прагматичніший підхід. Майже всі представлені проєкти так чи інакше використовують AI не як маркетингову надбудову, а як фундаментальний інфраструктурний компонент продукту. Йдеться про автоматизацію knowledge work, AI-assisted workflows та скорочення частки ручних операцій у продажах, логістиці, управлінні процесами чи медичній інфраструктурі. Це вже не «AI заради AI», а спроба інтегрувати штучний інтелект у реальні бізнес-процеси, де він безпосередньо впливає на ефективність та економіку компаній.

Не менш показовим є і домінування B2B-моделі. Серед фіналістів практично відсутні масові consumer-сервіси, натомість більшість рішень сфокусовані на логістиці, warehouse efficiency, sales automation, workflow orchestration або цифровій інфраструктурі для бізнесу. Це свідчить про поступовий перехід української startup-екосистеми у бік pragmatic SaaS - продуктів, які від самого початку створюються з урахуванням глобального корпоративного попиту та зрозумілої моделі монетизації. Важливо й те, що учасники програми вже мислять себе не локальними командами, а потенційними міжнародними scale-up компаніями. Критерії відбору на кшталт TRL 5+, наявності traction, клієнтів або готовності до seed чи Series A по суті означають, що мова йде не про «ідеї на стадії презентації», а про ранні бізнеси, які готуються до масштабування на зовнішні ринки.

Фінал Glovo Startup Lab 4.0 ще раз підтвердив, що Україна впевнено закріплює за собою статус потужного R&D хабу Європи. Водночас склад фіналістів показує і структурну трансформацію локальної startup-екосистеми - перехід від consumer-oriented сервісів до AI-first B2B-платформ, орієнтованих на глобальний ринок та корпоративних клієнтів. Співпраця з такими партнерами, як Glovo, дозволяє стартапам не лише отримувати фінансову підтримку, а й інтегруватися у глобальні технологічні ланцюжки. Платформи на кшталт Glovo Power Up створюють необхідний місток між локальними талантами та світовим капіталом, роблячи шлях від київського офісу до міжнародного ринку коротшим та зрозумілішим.

