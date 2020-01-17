Свыше 3 млн грн. инвестировал «Киевстар» в 2019 г. в социальные проекты

17 января 2020 г., 16:35

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За прошлый год «Киевстар» реализовал 12 крупных социальных инициатив. Почти каждый второй сотрудник телеком-оператора присоединился к проектам корпоративного волонтерства. Вместе сотрудники компании уделили более 3600 часов общественно-полезной деятельности.

«Киевстар» начал активно реализовывать проекты корпоративной ответственности с 2006 г. За это время социальные инвестиции компании составили около 80 млн.грн.

Сегодня корпоративная социальная деятельность «Киевстар» делится на два направления: компания помогает детям с проблемами здоровья и начинает либо поддерживает учебные программы, которые призваны развивать новые современные навыки и умения.

В 2019 г. сотрудники «Киевстар» впервые провели «День донора», который состоялся при поддержке благотворительного фонда «Твоя опора», который является постоянным партнером компании «Киевстар» в рамках инициативы «Доторкнись до серця». Донорами стали 66 сотрудников и сдали 32 л крови в помощь пациентам «Института Амосова».

Сотрудники Киевстар приняли участие в акции «Пробег под каштанами», организовали корпоративный чемпионат по футболу с целью сбора средств на покупку медицинских расходных материалов для операций на сердце детей, которые проходят лечение в «Институте Амосова» и «Центре детской кардиологии и кардиохирургии» МЗ Украины. Кроме того, сотрудники присоединились к проекту помощи создания семейных комнат в больнице Охматдет – «Добрые дела требуют кофе». Общая сумма, которую сотрудники собрали, составляет 138785 грн.

«Детская надежда» – это инициатива, благодаря которой абоненты могут перечислять средства на благотворительность с помощью SMS. Оператор реализовывает проект в партнерстве с благотворительным фондом «Украинская Биржа Благотворительности». За год существования проекта абоненты «Киевстар» с помощью SMS перечислили более 2 млн.грн. На эти средства были закуплены медицинское оборудование и расходные материалы для 10 украинских больниц, в которых ежегодно проходят лечение более 15 тыс. детей.

Поиск детей – это совместный проект «Киевстар» и «Национальной полиции Украины» (НПУ), направленный на помощь в поиске пропавших детей через SMS. В прошлом году по запросу НПУ было осуществлено 173 SMS рассылки с приметами пропавших детей.

Чтобы родители знали, где находятся их дети, «Киевстар» разработал мобильное приложение Star Guard Family, которое позволяет родителям также контролировать доступ детей к Интернету с мобильных устройств, обезопасить их от неприемлемого контента и потенциальных угроз в сети, а также защитить телефоны от вирусов.

Совместный проект «Киевстар» и общественной организации Global Office – GoCamp – позволил 3520 школьникам из 96 школ по всей Украине получить знания и навыки в области инноваций и предпринимательской деятельности. Полсотни сотрудников компании стали менторами проекта.

«Киевстар» выступил партнером «Всеукраинского фестиваля инноваций», который проводился при поддержке «Министерства образования и науки Украины». Менторскую поддержку от компании получили 60 стартапов, а победитель конкурса получил грант на сумму 100000 грн.

Big Data School – бесплатный обучающий проект «Киевстар», который компания проводит уже в четвертый раз. В 2019 г. было получено рекордное количество заявок – 3000. 30 студентов смогли пройти обучение и получить знания по big data.

В прошлом году «Киевстар» создал онлайн-школу «Смартфон для родителей». Цель платформы – познакомить старшее поколение с азами использования смартфона. Обучение в школе прошли более 70 тыс. пользователей.

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