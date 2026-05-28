Пентагон укладає угоду на 9,7 млрд дол. З Microsoft

28 мая 2026 г., 17:25

Міністерство оборони США оголосило про укладення п’ятирічної угоди вартістю 9,69 млрд дол. для консолідації ліцензій на програмне забезпечення Microsoft та інших корпоративних сервісів.





Як повідомляє Reuters, цей контракт, що отримав назву Core Enterprise Technology Agreement (CETA), об’єднає розрізнені закупівлі софту, які раніше здійснювалися окремо різними видами військ, розвідувальною спільнотою та Береговою охороною США. Головним підрядником у цій угоді виступить компанія Dell Federal Systems, яка забезпечуватиме постачання та управління ліцензіями.





За словами офіційних осіб, угода не передбачає виділення нових додаткових коштів, оскільки вона фактично об’єднує існуючі бюджети, що вже витрачалися на передплати Microsoft 365 (включаючи Outlook, Word, Excel та PowerPoint), хмарні сервіси та локальні ліцензії. Перехід на єдиний контракт дозволить Пентагону використовувати свою повну купівельну спроможність для зниження цін та усунення дублювання витрат, яке роками накопичувалося через фрагментовані закупівлі. Очікувана економія може скласти до 422 млн дол. на рік.





Керівник інформаційної служби Міністерства оборони Кірстен Девіс (Kirsten Davies) наголосила, що базовим елементом єдиного цифрового середовища, необхідного для ініціативи CJADC2. Це забезпечить військовим безперебійний обмін даними в режимі реального часу та підтримає перехід відомства до широкого використання штучного інтелекту та аналітики. Угода також гарантує Microsoft стабільну присутність в інфраструктурі збройних сил США на найближчі п'ять років.





Вибір Dell як основного посередника для управління ліцензіями Microsoft викликав додаткову увагу на ринку. Хоча Пентагон наголошує на прозорості конкурентного процесу, аналітики відзначають значне зростання акцій Dell (на 4% після оголошення) та стабільний політичний клімат навколо компанії. Угода дозволить Міноборони не лише скоротити адміністративні витрати, але й забезпечити операційну наступність у найбільш чутливих та ізольованих цифрових середовищах.





Угода CETA є логічним кроком у стратегії цифрової модернізації Пентагону, спрямованої на подолання адміністративного хаосу в ІТ-закупівлях.

