Anthropic обходить OpenAI та стає найдорожчим АІ-стартапом із оцінкою у 965 млрд дол.

29 мая 2026 г., 9:35

Компанія Anthropic офіційно стала найдорожчим стартапом у сфері штучного інтелекту в Кремнієвій долині, випередивши свого головного конкурента OpenAI.

Як повідомляє CNBC, у четвер Anthropic оголосила про залучення 65 млрд дол. у межах раунду фінансування серії H при оцінці компанії у 965 млрд дол. Раунд очолили Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks та Sequoia Capital. Ця інвестиція майже втричі перевищує оцінку компанії у лютому (380 млрд дол.) і включає 15 млрд дол. раніше взятих зобов'язань, зокрема 5 млрд дол. від Amazon.

Стрімке зростання вартості Anthropic відбулося на тлі вибухового збільшення доходів, спричиненого популярністю АІ-помічника для програмування Claude Code. Компанія повідомила про темп річного доходу на рівні 47 млрд дол., що значно перевищує показник у 30 млрд дол. на початку цього року та 10 млрд дол. за весь минулий рік. Для порівняння, OpenAI наприкінці березня оцінювалася у 852 млрд дол. після залучення рекордних 122 млрд дол.

Того ж дня Anthropic випустила свою останню модель Claude Opus 4.8 та представила обмежену прев'ю-версію Claude Mythos Preview — моделі з розширеними можливостями у сфері кібербезпеки, доступної лише вузькому колу корпоративних клієнтів.

Фінансовий директор Anthropic Крішна Рао (Krishna Rao) зазначив, що нове фінансування допоможе задовольнити історичний попит на інструменти Claude Code та Cowork, а також підтримувати лідерство у наукових дослідженнях.

Цей раунд фінансування проходить на тлі підготовки провідних розробників АІ до виходу на біржу. Минулого тижня компанія SpaceX Ілона Маска (яка об'єдналася з його стартапом хAI і оцінюється у 1,25 трлн дол.) подала проспект до SEC для проведення IPO. OpenAI також готується найближчими тижнями з планом виходу на публічний ринок уже у вересні. Anthropic, за даними джерел, теж веде негласну підготовку до IPO, хоча точні терміни наразі залишаються невизначеними.

Зміна лідера в ієрархії АІ-стартапів свідчить про те, що ринок перестав оцінювати компанії лише за медійністю та перейшов до аналізу реальних доходів від B2B-сегмента. Успіх Claude Code дозволив Anthropic продемонструвати неймовірну динаміку виручки, яка тепер безпосередньо загрожує домінуванню Microsoft та OpenAI у корпоративному секторі. Оцінка майже у трильон фактично ставить Anthropic в один ряд із технологічними гігантами, роблячи майбутнє IPO компанії однією з найочікуваніших фінансових подій десятиліття.

Головним викликом для Anthropic залишається здатність підтримувати темпи розробки моделей на фоні підготовки до публічного статусу. Водночас вихід Claude Mythos Preview вказує на стратегічний розрахунок компанії на ринок кібербезпеки - сегмент, де маржинальність та лояльність клієнтів є значно вищими, ніж у секторі звичайних споживчих чат-ботів. Боротьба за титул першого АІ-стартапу вартістю 1 трлн дол. переходить у фінальну стадію, де вирішальним фактором стане не обсяг інвестицій, а реальна інтеграція АІ у щоденні робочі процеси великого бізнесу.

