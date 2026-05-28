Apple та боротьба з AI-франкенштейнами

28 мая 2026 г., 20:18

Напередодні чергової WWDC компанія Apple по традиції розкриває внутрішню кухню безпеки своєї екосистеми. Звіт за 2025 рік - це не просто статистика, а майже літопис повномасштабної війни алгоритмів.





Сьогодні, коли App Store щотижня приймає понад 850 мільйонів відвідувачів у 175 країнах, зловмисники дедалі частіше використовують генеративний AI для створення шкідливого софту та автоматизації бот-мереж. Проте у Купертіно відповідають дзеркально: за останні шість років Apple запобігла шахрайським транзакціям на загальну суму 11,2 мільярда доларів, з яких 2,2 мільярда припадають саме на минулий рік. Це результат роботи багаторівневої системи, де експертний людський огляд (Human Review) підсилюється прогресивним машинним навчанням.





Масштаби «невидимої» фільтрації вражають. Тільки за 2025 рік команда App Review опрацювала понад 9,1 мільйона заявок від розробників. У результаті понад 2 мільйони аплікацій (1,2 млн нових програм та 800 тисяч оновлень) було відхилено через невідповідність стандартам приватноісті та безпеки. Окрему увагу приділяють так званим «програмам-перевертням» або bait-and-switch: це калькулятори чи пазли, які після проходження модерації дистанційно змінюють свій код на фінансові лохотрони. За рік Apple видалила 59 тисяч таких програм. Крім того, під ніж пішли 443 тисячі заявок через порушення приватност та 371 тисяча - через копіювання чужих проєктів або спам. Навіть на етапі бета-тестування через TestFlight було заблоковано 2,5 мільйона сумнівних білдів.





Боротьба за довіру ведеться і на рівні облікових записів. Системи Apple заблокували рекордні 1,1 мільярда спроб створення фейкових акаунтів ще на стадії реєстрації, а 40,4 мільйона вже існуючих профілів було деактивовано за зловживання.





Жорстка зачистка торкнулася і розробників: 193 тисячі акаунтів було видалено через підозру у шахрайстві, а 138 тисячам охочих взагалі відмовили у реєстрації в програмі Apple Developer.





Окремий фронт робіт - піратські ресурси та сторонні магазини: там Apple виявила та заблокувала 28 тисяч нелегальних копій програм, що містили malware або порнографію, а за останній місяць було зупинено 2,9 мільйона спроб запуску софту, встановленого в обхід офіційних каналів.





Особливе місце у звіті посідає захист репутаційної складової — рейтингів та відгуків. За рік користувачі залишили понад 1,3 мільярда оцінок, проте завдяки AI-панелям аналізу даних Apple вчасно виявила та видалила 195 мільйонів фейкових відгуків, що мали штучно завищити популярність неякісних продуктів. Також з пошукової видачі та чартів було виключено близько 19 тисяч додатків-маніпуляторів. У фінансовому секторі захист Apple Pay та StoreKit дозволив зупинити використання 5,4 мільйона вкрадених кредитних карток, назавжди заборонивши транзакції для майже 2 мільйонів акаунтів зловмисників.





Ця статистика - своєрідний меседж перед WWDC 2026: безпека більше не є «додатковою функцією», вона стала фундаментом, на якому Apple будує свою перевагу в епоху AI. Гібридний підхід, де нейромережі фільтрують потік, а люди приймають складні рішення, поки що залишається найефективнішою моделлю захисту цифрових активів.

