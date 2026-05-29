AI product market fit

За спостереженнями Саймона Віллісона, у квітні Anthropic та OpenAI одночасно перевели корпоративні тарифи Claude Code та Codex з фіксованої передплати на оплату за фактичною вартістю API-токенів. Anthropic, за даними The Information, тихо змінив план «$20 за місце з включеним денним використанням» ще в листопаді 2025 року, OpenAI оновив прайс Codex 2 квітня для нових клієнтів і 23 квітня поширив його на всіх корпоративних передплатників ChatGPT Enterprise.

Одночасно вийшли дорожчі моделі: GPT-5.5 удвічі дорожчий за GPT-5.4 за API, Opus 4.7 – приблизно в 1,4 раза дорожчий за Opus 4.6 з урахуванням нового токенізатора. На цьому тлі Anthropic, за чутками, йде до другого кварталу з виручкою 10,9 млрд дол. і першим прибутковим кварталом, а сюжети про «Uber вичерпав річний AI-бюджет за пару місяців» Віллісон трактує як симптом успішного ціноутворення, а не провалу.

З усього цього Саймон робить висновок, що компанії знайшли product-market fit у плані ціноутворення. Заодно він розбирає часті твердження, що компанії не бачать результату від витрачених токенів. Можна подумати, що існують перевірені методики вимірювання ефективності найманих розробників :)

Anthropic раптово випустив Claude Opus 4.8 – оновлення на базі версії 4.7 за тією ж ціною ($5/$25 за мільйон токенів на введення/виведення, $10/$50 у fast mode, який тепер утричі дешевший, ніж у попередніх моделей).

Разом з моделлю з'явилися управління рівнем «зусиль» у claude.ai, динамічні воркфлоу в Claude Code з сотнями паралельних субагентів (заявлена здатність проводити міграції в сотнях тисяч рядків коду), а також можливість вставляти system-повідомлення всередину масиву messages без скидання кешу промпта.

За внутрішніми вимірами Opus 4.8 приблизно в чотири рази рідше пропускає помилки у власному коді без застережень, ніж 4.7. Паралельно компанія повідомляє, що готує до загального релізу моделі класу Mythos у рамках Project Glasswing – поки що вони доступні обмеженому колу для завдань кібербезпеки.

