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Microsoft инвестирует 1 млрд. долл. в развитие климатических инноваций

17 января 2020 г., 17:55
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Корпорация Microsoft анонсировала масштабный план по сокращению углеродного следа, который включает уменьшение эмиссии и удаление продуктов выбросов из атмосферы, содействие клиентам и партнерам, а также инвестирование 1 млрд. долл. в развитие климатических инноваций и помогать своим клиентам в сокращении выбросов.

К 2030 г. Microsoft намерена достичь отрицательного уровня углеродной эмиссии, удаляя больше, чем производя. Сокращение выбросов включает в себя переход на возобновляемые источники энергии для всех ЦОДов, зданий и кампусов к 2025 г., а также полную электрификацию внутреннего автопарка. К 2050 г. компания планирует полностью удалить свой углеродный след, как от прямых выбросов, так и за счет потребления электроэнергии, за все время с момента ее основания. Для этого будет использоваться ряд методов, таких как, к примеру, посадка и восстановление лесов, секвестрация углерода (улавливание углерода в почве), биоэнергетика со связыванием и хранением углерода (BECCS) и прямой захват воздуха (DAC).

Кроме того, в течение следующих четырех лет компания планирует выделить 1 млрд. долл. в рамках нового «Фонда климатических инноваций», чтобы ускорить развитие прогрессивных методов, технологий и научных разработок по сокращению выбросов углерода и их вывода из атмосферы.

Ежегодно Microsoft планирует публиковать отчет Environmental Sustainability Report, где будет приводить статистику о проделанной работе. Также компания намерена создать все необходимые условия для того, чтобы сотрудники компании могли внести свой вклад в общие усилия по сохранению климата.

Microsoft инвестирует 1 млрд. долл. в развитие климатических инноваций

Брэд Смит, президент Microsoft, Эми Худ, CFO, и Сатья Наделла, CEO


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