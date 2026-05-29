 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Уряд збільшив річну квоту підтримки проєктів відновлюваної енергетики до 1 ГВт

29 мая 2026 г., 10:25
0 
 
Кабінет Міністрів України оновив правила проведення аукціонів, за якими визначається підтримка нових проєктів відновлюваної енергетики, та збільшив її обсяг на 2026 рік. Відповідні зміни внесені до розпорядження КМУ від 1 квітня 2026 року №298.

Відтак у 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 ГВт. Зокрема, це:

700 МВт – вітрової генерації;
150 МВт – інших видів відновлюваної енергетики (біогаз, біомаса та мала гідроенергетика);
50 МВт – сонячної генерації;
окрему квоту в 100 МВт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії. 

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, підтримка ВДЕ буде здійснюватися через механізм ринкової премії: держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатами аукціону.

«Це заохотить будівництво нової генерації та залучить додаткові приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Це також сприятиме формуванню нової архітектури енергетики України, де ключовою є автономність регіонів, територій, громад та окремих об’єктів», – підкреслив Денис Шмигаль.

Такий підхід дозволяє:
  • стимулювати чесну конкуренцію між виробниками;
  • зменшити навантаження на державу та споживачів;
  • забезпечити прогнозованість для інвесторів;
  • створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій;
  • пришвидшити будівництво нових енергетичних об’єктів.

Уряд також затвердив оновлений графік проведення аукціонів з розподілу квот підтримки на 2026 рік, проведення яких заплановано на вересень-жовтень.  Крім того, встановлено індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2027–2030 роки, що дає ринку довгострокове бачення та дозволяє інвесторам завчасно планувати нові проєкти в Україні.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  