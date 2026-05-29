Уряд збільшив річну квоту підтримки проєктів відновлюваної енергетики до 1 ГВт

29 мая 2026 г., 10:25

Кабінет Міністрів України оновив правила проведення аукціонів, за якими визначається підтримка нових проєктів відновлюваної енергетики, та збільшив її обсяг на 2026 рік. Відповідні зміни внесені до розпорядження КМУ від 1 квітня 2026 року №298.





Відтак у 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 ГВт. Зокрема, це:





700 МВт – вітрової генерації;

150 МВт – інших видів відновлюваної енергетики (біогаз, біомаса та мала гідроенергетика);

50 МВт – сонячної генерації;

окрему квоту в 100 МВт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії.





Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, підтримка ВДЕ буде здійснюватися через механізм ринкової премії: держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатами аукціону.





«Це заохотить будівництво нової генерації та залучить додаткові приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Це також сприятиме формуванню нової архітектури енергетики України, де ключовою є автономність регіонів, територій, громад та окремих об’єктів», – підкреслив Денис Шмигаль.





Такий підхід дозволяє:

стимулювати чесну конкуренцію між виробниками;

зменшити навантаження на державу та споживачів;

забезпечити прогнозованість для інвесторів;

створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій;

пришвидшити будівництво нових енергетичних об’єктів.





Уряд також затвердив оновлений графік проведення аукціонів з розподілу квот підтримки на 2026 рік, проведення яких заплановано на вересень-жовтень. Крім того, встановлено індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2027–2030 роки, що дає ринку довгострокове бачення та дозволяє інвесторам завчасно планувати нові проєкти в Україні.

