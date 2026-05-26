Джоні Айв та Марк Ньюсон створили перший електромобіль Ferrari

26 мая 2026 г., 16:25

Компанія Ferrari представила свій перший повністю електричний суперкар під назвою Ferrari Luce, який став результатом междисциплінарної співпраці з творчим колективом LoveFrom.

Ключовою фігурою проєкту виступив колишній головний дизайнер Apple сер Джоні Айв (Jony Ive), чия команда працювала над зовнішнім виглядом та інтер'єром автомобіля поза межами традиційної Ferrari Design Studio. Як повідомляє Ferrari, залучення Джоні Айва та Марка Ньюсона (Marc Newson) дозволило бренду застосувати нестандартний підхід до дизайну, поєднуючи лаконічність споживчої електроніки з агресивною продуктивністю італійських авто.





Підкреслюється, що дизайн Ferrari Luce вирізняється радикальною аеродинамікою та використанням заднепетельних дверей, які відкривають доступ до просторого п'ятимісного салону.

Джоні Айв та його команда повністю переосмислили органи управління авто. Особливу увагу приділено тактильним відчуттям — від алюмінієвих заслонок вентиляції до OLED-дисплеїв Samsung із випуклими лінзами, що створюють ефект паралакса. Центральна консоль виконана з надміцного скла Gorilla Glass виробництва компанії Corning.





Зазначається, що Ferrari Luce відповідає найвищим стандартам марки: автомобіль оснащений чотирма електродвигунами сумарною потужністю 1050 HP, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,5 секунди. Максимальна швидкість складає 310 км/год, а запас ходу на одному заряді батареї ємністю 122 кВт·ч сягає 530 км. Інноваційна архітектура на 800 В забезпечує швидку зарядку, а новий блок управління VCU оновлює параметри динаміки 200 разів на секунду, забезпечуючи безпрецедентний контроль кожного колеса.

Генеральний директор Бенедетто Вінья (Benedetto Vigna) зазначив, що Ferrari Luce став результатом реєстрації понад 60 нових патенів. Одним із найбільш незвичних рішень є система генерації звуку: замість вихлопу в автомобілі встановлено акселерометр, який фіксує резонансні частоти внутрішніх компонентів, гармонізує їх та посилює за принципом електрогітари. Цей підхід, разом із дизайном від LoveFrom, покликаний залучити нове коло клієнтів, для багатьох з яких Ferrari Luce стане першим досвідом володіння автомобілем марки.





Участь Джоні Айва у створенні Ferrari Luce знаменує найважливіший зсув у стратегії італійського бренду - перехід від чистого інжинірингу до філософії «дизайну як екосистеми». Вплив школи Apple простежується у мінімізації ліній стиків, інтеграції лобового скла в капот та використанні високотехнологічних матеріалів, таких як E-Ink для логотипа. Для Ferrari це ризикований, але необхідний крок для диференціації на ринку електромобілів, де традиційні переваги двигунів внутрішнього згоряння більше не є актуальними.





Головним викликом для моделі стане сприйняття її консервативними фанатами бренду. Ferrari Luce важить 2260 кг, що є значним показником для суперкара, тому успіх проєкту залежатиме від того, чи зможуть програмні рішення та AI-системи контролю бокового скольження нівелювати цю масу.

