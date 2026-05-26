Джоні Айв та Марк Ньюсон створили перший електромобіль Ferrari

|+11
голос
Компанія Ferrari представила свій перший повністю електричний суперкар під назвою Ferrari Luce, який став результатом междисциплінарної співпраці з творчим колективом LoveFrom.
Ключовою фігурою проєкту виступив колишній головний дизайнер Apple сер Джоні Айв (Jony Ive), чия команда працювала над зовнішнім виглядом та інтер'єром автомобіля поза межами традиційної Ferrari Design Studio. Як повідомляє Ferrari, залучення Джоні Айва та Марка Ньюсона (Marc Newson) дозволило бренду застосувати нестандартний підхід до дизайну, поєднуючи лаконічність споживчої електроніки з агресивною продуктивністю італійських авто.
Джоні Айв та його команда повністю переосмислили органи управління авто. Особливу увагу приділено тактильним відчуттям — від алюмінієвих заслонок вентиляції до OLED-дисплеїв Samsung із випуклими лінзами, що створюють ефект паралакса. Центральна консоль виконана з надміцного скла Gorilla Glass виробництва компанії Corning.
Генеральний директор Бенедетто Вінья (Benedetto Vigna) зазначив, що Ferrari Luce став результатом реєстрації понад 60 нових патенів. Одним із найбільш незвичних рішень є система генерації звуку: замість вихлопу в автомобілі встановлено акселерометр, який фіксує резонансні частоти внутрішніх компонентів, гармонізує їх та посилює за принципом електрогітари. Цей підхід, разом із дизайном від LoveFrom, покликаний залучити нове коло клієнтів, для багатьох з яких Ferrari Luce стане першим досвідом володіння автомобілем марки.
Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI
|+11
голос