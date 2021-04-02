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TSMC намерена инвестировать 100 млрд долл. за три года в производство чипов

2 апреля 2021 г., 9:15
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TSMC намерена инвестировать 100 млрд долл. за три года в производство чипов

Как сообщает Reuters, контрактный производитель полупроводников TSMC заявил в четверг, что планирует инвестировать 100 млрд долл. в протяжение следующих трех лет для увеличения производственных мощностей на своих заводах.

Это произошло через несколько дней после того, как Intel объявила о планируемых вложениях размером в 20 млрд долл., нацеленных на расширение мощностей по производству современных чипов.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, в число клиентов которой входят Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, сообщала о намерении потратить от 25 до 28 млрд долл. в этом году на разработку и производство передовых микросхем.

Данный шаг вызван нехваткой полупроводниковой продукции, которая прежде всего зацепила автомобильные компании и вынудила их сокращать производство. Но теперь эта ситуация наносит ущерб производителям смартфонов, ноутбуков и даже бытовой техники на фоне роста спроса, вызванного пандемией.

«Мы вступаем в период более высоких темпов роста, поскольку ожидается, что многолетние мегатенденции 5G и высокопроизводительных вычислений будут стимулировать высокий спрос на наши полупроводниковые технологии в ближайшие несколько лет», - говорится в заявлении TSMC для Reuters. «Кроме того, пандемия COVID-19 также ускоряет цифровизацию во всех аспектах», говорится в сообщении.

Акции TSMC выросли почти на 2% в ходе утренних торгов.

TSMC, как и другие технологические компании, извлекла выгоду из сложившихся тенденций, связанных с пандемией COVID-19, поскольку люди начали активнее покупать ноутбуки, планшеты и другое оборудование.

В мае TSMC объявила о планах по строительству собственного завода стоимостью 12 млрд долл. в Аризоне, что явилось очевидной победой для администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

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