TWS-наушники Huawei FreeBuds 4i работают до 10 часов на одном заряде

2 апреля 2021 г., 10:25

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Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине представило новые TWS-наушники — Huawei FreeBuds 4i. Среди основных отличительных особенностей новинки — поддержка функции активного шумоподавления (ANC) и способность воспроизводить аудио в течение 10 часов без подзарядки от кейса.

Такой срок автономной работы достигается благодаря оснащению Huawei FreeBuds 4i высокоёмким аккумулятором, а также при выключенной функции активного шумоподавления. Этот срок достигает 6,5 часа в режиме общения. При включенном шумоподавлении устройство работает до 7,5 часа при воспроизведении музыки и до 5,5 часа звонков. С зарядным кейсом наушники работают до 22 часов при прослушивании или до 14 часов — во время звонков.

Сообщается, что реализованная в Huawei FreeBuds 4i функция сверхбыстрой зарядки позволяет за 10 минут подзарядить устройство для дальнейшего использования в течение около 4 часов.

В Huawei FreeBuds 4i установлены 10-миллиметровые динамические драйверы, обеспечивающие большую амплитуду для воспроизведения мощных басов. Полимерная композитная диафрагма PEEK+PU является гибкой и надежной, обеспечивает высокую чувствительность и насыщенный динамичный отклик, позволяя воспроизводить тончайшие нюансы звучания. В то же время функция подавления шума ветра обеспечивает постоянство воспроизведения звуковых эффектов.

Huawei FreeBuds 4i выявляют окружающий шум с помощью микрофонов. Алгоритм шумоподавления разработан для использования в типичных ситуациях — в торговом центре, общественном транспорте, на железнодорожном вокзале или в офисе.

Huawei FreeBuds 4i также поддерживают режим «прозрачности», который позволяет пользователям слышать звуки вокруг них, не снимая наушники. Они легко переключаются между режимом прозрачности и режимом активного шумоподавления одним длительным прикосновением к наушнику.

Система из двух микрофонов точно улавливает голос пользователя, уменьшает звуки ветра, а технология шумоподавления на основе искусственного интеллекта отфильтровывает лишние шумы.

Модель Huawei FreeBuds 4i поддерживает управление воспроизведением музыки, голосовыми вызовами и активизирует алгоритм активного шумоподавления с помощью прикосновений. Информация о состоянии аккумулятора наушников и зарядного кейса отображается на дисплее подключенного смартфона.

Huawei FreeBuds 4i позволяют подключаются к любым устройствам на iOS, Android и Windows.

В Украине Huawei FreeBuds 4i доступны в продаже с 5 апреля. Модель представлена в двух цветах — «Белом» (Ceramic White) и «Черном» (Carbon Crystal Black). Рекомендованная стоимость новинки — 2399 грн, а в период с 5 по 18 апреля наушники можно приобрести по специальной цене от 1999 грн.

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