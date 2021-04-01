Cisco усовершенствовала архитектуру безопасности SASE и облачную платформу SecureX

1 апреля 2021 г., 17:25

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Компания Cisco представила расширенную архитектуру безопасности Secure Access Service Edge (SASE), а также дополнения к своей облачной платформе SecureX, предназначенные для ускорения обнаружения новых угроз и повышения эффективности их отражения.

Пандемия нормализовала удаленную работу. В тоже время, это усложнило управление сетями и безопасностью и расширило горизонт атак на пользователей, устройства, приложения и данные. Архитектура SASE появилась на фоне перемещения внимания от ЦОДа к пользователю, отражая главный приоритет организаций – обеспечение бесшовного подключения к приложениям.

В виду этого Cisco анонсирует возможность приобретения всех базовых компонентов SASE как единого комплекса с дальнейшим гибким переходом к единому подписному сервису, что позволит организациям быстро приступить к использованию интегрированной архитектуры Cisco. Компания предлагает все структурные блоки архитектуры SASE, включая сети, удаленный доступ, облачную безопасность, сетевой доступ с нулевым доверием и визуализацию. Стратегия Cisco заключается в объединении всех этих функций в единый сервис и предоставлении бесшовного безопасного доступа к любому приложению, в любой сети или в облаке, где бы ни находился пользователь.

Компания также предлагает новые возможности SASE:

Функция предотвращения потери данных в составе сервиса Cisco Umbrella позволяет обнаруживать и блокировать передачу конфиденциальных данных нежелательным адресатам, предотвращая эксфильтрацию данных и обеспечивая соблюдение требования регулятора;

Изоляция браузера в Cisco Umbrella дает пользователям возможность безопасно просматривать веб-сайты, защищая оконечные устройства и корпоративные сети от эксплойтов, использующих уязвимости браузеров;

Функция выявления облачного вредоносного ПО в составе Cisco Umbrella обнаруживает и удаляет опасный код из приложений облачного хранения данных. Организации все чаще доверяют облачным приложениям свои критичные данные, при этом им необходимо обеспечить доступ пользователей к этим данным даже с неуправляемых устройств, соответственно, необходимо обезопасить используемые облачные приложения;

Выпуск версии SD-WAN5 на основе технологии Viptela расширяет возможности подключения к облаку, повышая безопасность и предсказуемость поведения приложений. Теперь интеграция Cisco включает кроме AWS и Azure в том числе облака Google Cloud и Megaport. Кроме того, решение Meraki MX расширяет возможности подключения SD-WAN от филиалов до ресурсов в публичных облаках, таких как AWS, Azure и Alibaba;

Интеграция Meraki MX с Umbrella, расширяя имеющуюся интеграцию сетей и систем безопасности Cisco SD-WAN с технологиями Viptela и Umbrella, ускоряет развертывание облачных систем безопасности для распределенных локаций и упрощает туннельное подключение по протоколу IPSec.

Кроме упрощения перехода к SASE, Cisco также упрощает и усиливает защиту от новых угроз. Компания обеспечивает полную защиту от оконечной точки до облака благодаря усовершенствованиям платформы SecureX. Новые автоматизированные рабочие процессы включают защиту от атак на цепочку поставок SolarWinds, а также расследование фишинга и других угроз с помощью аналитики Cisco Talos. Теперь время обнаружения угроз сократилось на 95%, а время до отражения – на 85%. Кроме 27 уже сертифицированных технологий в диапазоне от защиты электронной почты до анализа угроз, интегрированных с SecureX, открытая платформа также поддерживает конфигурирование «под ключ» с технологиями сторонних организаций, включая Google, ServiceNow, Splunk и др.

В дополнение упрощениям на уровне платформы Cisco также обеспечивает интеграцию и автоматизацию для оконечных точек. Cisco Secure Client, новый унифицированный агент-соединитель для Cisco Secure Endpoint, AnyConnect и Umbrella, упрощает развертывание и управление, повышая действенность и эффективность. Cisco Secure Client служит локальной контрольной точкой и системой раннего предупреждения о продвинутых угрозах для таких решений, как SASE, Zero Trust и Extended Detection and Response (XDR).

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