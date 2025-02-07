TSMC будує гігафабрику для випуску чипів по нормам 1 нм

7 февраля 2025 г., 15:58

Як повідомляє тайванська United Daily News, компанія TSMC вибрала місто Шалун поблизу міста Тайнань на Тайвані для побудови Fab25, свого найсучаснішого заводу.

Планується побудувати гігафаб, який зможе вмістити шість виробничих ліній для випуску 300 міліметрових пластин, повідомляє видання, не називаючи своїх джерел.

UDN інформує, що TSMC запропонувала керівництву наукового парку створити 1,4 нм і 1 нм площадки в Шалуні. Інша фабрика в Чжунке сконцентрується на виробничом процесі 1,4 нм,

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