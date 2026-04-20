Китайський стартап DeepSeek залучає інвестиції при оцінці в 10 млрд дол.

20 апреля 2026 г., 17:28

0

Tweet

Китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek веде переговори з інвесторами щодо залучення щонайменше 300 млн дол. за оцінки компанії у 10 млрд дол.

Про це повідомляє видання The Information із посиланням на власні джерела. Стартап, чиї енергоефективні та недорогі моделі минулого року спричинили потрясіння на фондових ринках та в AI-індустрії, раніше відхиляв численні пропозиції від провідних венчурних фондів та технологічних гігантів Китаю.

Залучення капіталу відбувається на тлі зростаючих потреб у ресурсах для розробки топових AI-моделей, здатних до складних міркувань та автономної агентної роботи. Попри успіх технології, залучення іноземних інвестицій залишається складним завданням: американські венчурні капіталісти виявляють обережність через геополітичну напруженість. Крім того, раніше з’явилася інформація, що DeepSeek тренувала свої новітні моделі на заборонених для експорту в Китай чипах NVIDIA, не розкриваючи деталі оптимізації їхньої продуктивності американським виробникам.

Паралельно з цим китайський уряд посилює тиск на локальні компанії, вимагаючи переходу на вітчизняні процесори для зменшення залежності від західних технологій. Ситуація на світових ринках також залишається нестабільною: ціни на нафту зростають, що може опосередковано вплинути на вартість утримання енерговитратних дата-центрів.

Очікується, що нові інвестиції дозволять стартапу посилити конкуренцію з американськими лабораторіями, такими як OpenAI та Anthropic, продовжуючи стратегію створення високопродуктивних моделей із низькими експлуатаційними витратами.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI