Gartner: лише 39% технологічних лідерів вірять у прибутковість своїх поточних AI-проєктів

Згідно з новим дослідженням Gartner, організації, що звітують про успішне впровадження AI, інвестують у чотири рази більше коштів у базові сфери - якість даних, управління та підготовку персоналу - порівняно з тими, хто демонструє низькі результати. Попри загальний ажіотаж, опитування 353 лідерів у сфері даних та аналітики (D&A) показало, що лише 39% топменеджерів впевнені у позитивному впливі поточних AI-інвестицій на фінансові показники компаній.

Ріта Саллам (Rita Sallam), почесна віцепрезидентка-аналітикиня Gartner, наголосила, що до 2030 року головним завданням лідерів D&A стане створення «контекстного фундаменту» та «проникливого інтелекту». Це вимагатиме докорінної зміни структури команд: замість великих відділів з’являться «мікрокоманди» або рішення-поди, де один технічний спеціаліст та один представник бізнесу працюватимуть у синергії з AI-агентами. За прогнозами, такий підхід дозволить командам зменшитися в розмірах, але значно розширити свій вплив на бізнес-результати.

Gartner виділяє шість критичних зрушень, які мають відбутися до 2030 року. Серед них - перетворення контексту (семантики та метаданих) на критичну інфраструктуру, яка слугує «мозком» для AI-агентів. Дослідження підтверджує, що компанії з високою зрілістю AI-можливостей досягають на 65% кращих результатів у зростанні доходів та оптимізації витрат. Водночас довіра до систем залишається слабкою ланкою: лише 23% IT-лідерів впевнені у своїй здатності керувати безпекою та ризиками при розгортанні інструментів GenAI.

Для досягнення успіху Gartner рекомендує відмовитися від нескінченних пілотних проєктів на користь інтегрованих інженерних практик, що об'єднують софт, дані та AI. Крім того, лідери мають змінити підхід до оцінки ефективності: замість простого розрахунку ROI (повернення інвестицій) необхідно створювати «маховик вартості», де заощаджені завдяки AI кошти автоматично реінвестуються в інновації та подальше зростання.

Звіт Gartner викриває небезпечну ілюзію сучасного корпоративного світу: переконання, що купівля потужної моделі AI автоматично вирішує бізнес-задачі. Реальність 2026 року вказує на те, що AI - це лише верхівка айсберга, тоді як 75% успіху залежить від «невидимої» роботи з даними та культурою управління. Чотирикратна різниця в інвестиціях між лідерами та аутсайдерами свідчить про те, що ринок входить у фазу «цифрового розриву», де перемагають ті, хто вкладав у фундамент ще до початку мейнстрімного буму.

Особливу увагу привертає концепція контексту як «критичної інфраструктури». Автономні AI-агенти, про які так багато говорять, залишаються марними без глибокого розуміння специфіки конкретного бізнесу. Це означає, що в найближчі роки попит зміститься з розробників моделей на архітекторів даних та експертів із метаданих. Компаніям доведеться визнати: без абсолютної довіри до вхідних даних будь-яке рішення, прийняте AI-агентом, не має цінності, а ризик репутаційних втрат перевищує будь-яку потенційну ефективність.

