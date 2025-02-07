ELKO Ukraine стає ексклюзивним дистриб’ютором відеокарт Sparkle Intel Arc

7 февраля 2025 г., 16:35

ELKO Ukraine починає ексклюзивну дистрибуцію продукції Sparkle – одного з лідерів у розробці та виробництві відеокарт і вбудованих рішень. Тайванська компанія займає провідні позиції у створенні відеокарт та промислових графічних рішень у сегменті ODM/OEM, зокрема завдяки стратегічному партнерству з компанією Intel.

Партнерство з ELKO Ukraine відкриває українським споживачам нові можливості для доступу до передових технологій Sparkle. Для замовлення доступні рішення на чипах Intel Arc із серій Titan, Orc, Roc, Elf, Genie та Eco, що відповідають сучасним вимогам як геймерів, так і професіоналів різних галузей. Дана продукція вже здобула популярність на ринках Північної Америки, Європи та Азії, завдяки високій якості, інноваційним технологіям та стабільно зростаючому попиту по всьому світу.

ELKO Ukraine забезпечує офіційну підтримку і сервіс для всіх продуктів бренду. Гарантія на відеокарти Sparkle Intel Arc складає 30 місяців.

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