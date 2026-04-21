Данія надала Фонду енергетичної підтримки України 67,8 млн євро, а також майже 100 тонн обладнання

21 апреля 2026 г., 10:25
0 
 
Заступник міністра енергетики України Анатолій Куцевол провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія в Україні Томасом Лунд-Соренсеном.
 
Сторони обговорили діючі проєкти співпраці у галузі енергетики і майбутні напрямки співробітництва.
 
Заступник міністра ознайомив пана посла з поточною ситуацією в енергетичній системі, окреслив пріоритети у підготовці до наступного опалювального сезону та розповів про поточні потреби енергосектору України.
 
Учасники зустрічі приділили особливу увагу питанням децентралізації та розвитку розподіленої генерації, передачі  відповідного устаткування і особливостям процедур його встановлення, а також захисту об’єктів.
 
Анатолій Куцевол подякував Данії за непохитну підтримку України і багаторічну участь у відновленні енергетичного сектору, зокрема у межах програми Українсько-данського енергетичного партнерства. Він підкреслив, що Україна надзвичайно цінує внесок Данії до Фонду енергетичної підтримки України у розмірі 67,8 млн євро, а також майже 100 тонн гуманітарної допомоги енергетичним обладнанням.
 
Пан посол своєю чергою запевнив в намірах Данії продовжувати цю підтримку і повідомив про відправлення до України потужного трансформатора, необхідного українським енергетикам для посилення стійкості енергосистеми. Окремо сторони обговорили можливості співпраці щодо виробництва трансформаторного обладнання.

