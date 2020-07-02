Три четверти новых бизнес-клиентов «Укртелекома» подключаются к интернету по «оптике»

2 июля 2020 г., 11:05

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Благодаря модернизации инфраструктуры «Укртелеком» и построению новых волоконно-оптических линий передачи данных доля «оптических» подключений к интернету среди бизнес-клиентов постоянно растет. В первом квартале она превысила две трети от общего объема включений, а в мае выросла до 74%.

Чаще всего последние месяцы оптический интернет выбирали представители малого и среднего бизнеса, фермерские хозяйства, предприятия легкой промышленности, объекты розничной торговли. К модернизированной, гигабитной волоконно-оптической сети (GPON) подключаются также объединены территориальные общины (ОТГ), образовательные и медицинские учреждения, органы местной власти и госпредприятия. В то же время часть клиентов продолжает использовать подключение из линейки xDSL технологий.

В настоящее время «Укртелеком» реализует ряд проектов по строительству волоконно-оптических каналов для различных бизнес-объектов, торгово-развлекательных, офисных центров и т.п., чтобы обеспечить их современными услугами. На сегодня оптический интернет от национального оператора имеется на более чем 1500 объектах концентрации бизнес-клиентов.

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