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Фонд SODA расширяет планы автономии данных

2 июля 2020 г., 10:25
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Фонд SODA расширяет планы автономии данных

Идея автономии данных предполагает, что каждый сможет сохранять контроль над своей информацией и за доступом к ней, независимо от того, где она хранится — локально, в приватном, публичном, гибридном облаке или на многооблачной платформе. Это позволит вам и вашему бизнесу быстро реагировать на внезапные изменения на рынке, на новые возможности и непредвиденные угрозы без ущерба для данных или услуг.

SODA Foundation, ранее называвшаяся OpenSDS, рассчитывает удовлетворить потребность в унифицированном и открытом решении для управления данными. На виртуальной конференции Open Source Summit, организация Linux Foundation объявила, что SODA добавит к своему предложению фреймворк с открытым кодом для автономного администрирования данных и обеспечения их мобильности — от ядра до облака и до границы сети.

В рамках этой новой инициативы, а точнее, её программы SODA Incubator, China Unicom первой предоставит SODA свой открытый проект объектного хранения YIG, совместимый с AWS S3.

Кроме того, SODA анонсировала релиз 1.0 открытого фреймворка Faroe для облачных платформ. Это открытое ПО обеспечивает блочное, файловое и объектное хранение, многооблачный контроль данных, телеметрию и управление гетерогенными ресурсами. В порядке эксперимента в Faroe предлагается модуль Container Storage Interface (CSI), который упрощает управление хранилищем Kubernetes.

Контроль данных в постоянно растущем числе разнородных хранилищ становится всё более сложным. SODA надеется переломить эту тенденцию упрощая администрирование, объединяя пулы хранения и предоставляя независимый от поставщиков форум для коллективного создания и интегрирования мобильных и автономных решений.

«Управление данными разнородных происхождения и форматов, представляет собой интересную проблему наряду с нормативными требованиями, — заявил сотрудник IBM и член правления SODA Ракеш Джайн (Rakesh Jain). — Фонд SODA пытается открыто решать эти проблемы, что поможет компаниям создавать надежные решения с использованием ИИ».


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