TrendForce: ціни на споживчу DDR4 у третьому кварталі зросли на 85-90%

За результатами дослідження аналітичної компанії TrendForce, ринок оперативної пам'яті DDR4 та LPDDR4 переживає значний дефіцит пропозиції, що призвело до різкого зростання цін у другій половині 2025 року. Основною причиною є "структурний дефіцит", спричинений високим попитом із боку сервісів хмарних обчислень (CSP) та центрів обробки даних для АІ. Це змушує виробників ПК та споживчої електроніки переглядати свої виробничі плани.

Згідно з даними TrendForce, у липні відбулася рідкісна ситуація, коли ціни на модулі DDR4 для ПК вперше перевищили ціни на аналогічні модулі DDR5. Через обмеженість виробничих потужностей та пріоритетне спрямування ресурсів на серверний сегмент, виробники ПК не можуть отримати достатньо DDR4, що змушує їх скорочувати випуск моделей на цій пам'яті та прискорювати перехід на DDR5. Таким чином, ринок DDR4 для ПК вступив у фазу високих цін та низьких обсягів, що робить його поступове зникнення неминучим.

Високий попит на DDR4 із боку хмарних провайдерів зумовлений тим, що ця пам'ять стала стандартом для нового покоління ЦОД. Це спонукало провайдерів розміщувати великі замовлення у трійки найбільших виробників DRAM, які, своєю чергою, надають перевагу саме цим замовленням. TrendForce прогнозує, що попит на DDR4 у серверному сегменті почне поступово спадати лише у 2026 році, коли проникнення DDR5 ще більше зросте.

Сегмент споживчої електроніки, що включає промислове обладнання, телевізори, мережеві пристрої та контролери, зіткнувся з ще більшими обмеженнями. Оскільки DDR4 для цих пристроїв є найнижчим пріоритетом для виробників, дефіцит тут відчувається найгостріше. За даними TrendForce, контрактні ціни на споживчу DDR4 у третьому кварталі 2025 року зросли на 85-90%.

Аналогічна ситуація спостерігається і на ринку мобільної пам'яті. Ціни на LPDDR4X, яка використовується у смартфонах середнього та початкового рівня, зросли на 38-43% за квартал. Це спричинено панічним попитом та скороченням виробництва з боку американських і корейських постачальників, які планують припинити випуск цієї пам'яті у 2025-2026 роках. Натомість, LPDDR5X, яка має здоровіший баланс попиту та пропозиції, стає все більш популярною в ноутбуках та AI-серверах. Хоча її ціни є нижчими за інші типи DRAM, очікується, що в третьому кварталі 2025 року вони зростуть на 10-15% через прагнення виробників збалансувати свою прибутковість.

