Конкуруючий зі Starlink сервіс Amazon Kuiper вже вивів на орбіту 100 супутників

Як повідомляє Space.com, компанія Amazon успішно вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Kuiper, подолавши низку затримок, спричинених негодою.

Запуск, здійснений ракетою SpaceX Falcon 9, став четвертою місією Kuiper і дозволив Amazon перевищити позначку у 100 супутників, довівши їхню кількість до 102.

Запуск ракети відбувся з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, після чотирьох невдалих спроб, які були відкладені через погодні умови. Приблизно через годину після старту, SpaceX підтвердила успішне розгортання всіх 24 супутників Kuiper.

Цей запуск є важливим кроком для Amazon, оскільки компанія має дотримуватися жорстких вимог Федеральної комісії зі зв'язку (FCC). Регулятор зобов'язує Amazon вивести на орбіту близько 1600 супутників до кінця липня 2026 року, а повне угруповання з 3236 супутників має бути запущене до липня 2029 року. Цікаво, що Amazon, головний конкурент SpaceX на ринку супутникового інтернету, вдруге звернулася до компанії Ілона Маска за допомогою. Наразі SpaceX є лідером у цьому сегменті, маючи угруповання Starlink, що налічує близько 8000 супутників і обслуговує приблизно 5 мільйонів клієнтів по всьому світу.

Amazon, попри те що знаходиться на ранніх етапах побудови своєї мережі, вже уклала угоди з урядами деяких країн і сподівається почати комерційне обслуговування вже наприкінці цього року. Загалом компанія замовила до 83 запусків для свого проєкту, три з яких будуть виконані за допомогою SpaceX.

