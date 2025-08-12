Microsoft тестує хмарний сервіс аварійного відновлення Windows 365 Reserve

12 августа 2025 г., 12:35

Bleeping Compuer повідомляє, що Microsoft розпочала обмежене публічне тестування нового сервісу Windows 365 Reserve, який покликаний забезпечити безперервну роботу бізнесу. Нова пропозиція надає працівникам тимчасовий доступ до попередньо налаштованих хмарних ПК у разі, якщо їхні основні комп’ютери вийшли з ладу через кібератаки, апаратні чи програмні проблеми.

Сервіс Windows 365 Reserve дозволяє користувачам отримувати доступ до хмарного робочого столу на термін до 10 днів на рік. Завдяки цьому компанії можуть мінімізувати втрату продуктивності під час збоїв, не потребуючи негайної фізичної заміни пошкоджених пристроїв. У Microsoft зазначають, що збої в роботі навіть одного пристрою можуть мати значний вплив на всю організацію, і тому наявність такого резервного рішення є критично важливою.

Windows 365 Reserve є окремою пропозицією в рамках екосистеми Windows 365. Адміністратори можуть розгорнути ці хмарні ПК за допомогою Microsoft Intune, заздалегідь налаштувавши їх із необхідними корпоративними додатками, політиками безпеки та доступом до Microsoft 365.

Після налаштування користувачі можуть підключитися до свого тимчасового хмарного робочого столу з будь-якого іншого пристрою — через веббраузер або програму Microsoft Windows App. Доступ здійснюється через безпечне з'єднання, поки основний комп'ютер знаходиться на ремонті чи заміні.

Сервіс за замовчуванням застосовує політику безпеки організації та відповідає принципам Zero Trust, що значно підвищує захист даних під час простоїв. Річна квота у 10 днів може бути використана як послідовно, так і розділена на кілька інцидентів. Адміністратори отримують автоматичні сповіщення, коли термін доступу користувача добігає кінця, що допомагає уникнути несподіваних перерв у роботі.

Компанія також попереджає, що сервіс має певні обмеження, зокрема залежить від потужностей Azure та потребує стабільного інтернет-з'єднання. Анонс Windows 365 Reserve є частиною ширшої стратегії Microsoft із посилення безпеки Windows 365. Раніше компанія вже оголосила про відключення за замовчуванням функції перенаправлення буфера обміну, USB-пристроїв і принтерів, а також про ввімкнення за замовчуванням функцій безпеки на основі віртуалізації, таких як Credential Guard, для захисту від шкідливого програмного забезпечення на рівні ядра.

