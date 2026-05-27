Через DOT-Chain Defence надано майже пів мільйона БпЛА

Міноборони повідомило, що у цьому році військові вже отримали 485 000 безпілотних літальних апаратів та іншої техніки загалом на 31,4 млрд грн через DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї, розроблений Агенцією оборонних закупівель ДОТ.





«DOT-Chain Defence – це додатковий інструмент забезпечення війська, який доповнює централізовані поставки від держави. Бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно можуть обирати й швидко замовляти саме ті засоби, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту», – заявив міністр оборони України Михайло Федоров.





Зазначається, що сьогодні на платформі доступні майже 800 позицій від понад 200 українських виробників.





Принцип роботи маркетплейсу простий: військо обирає – держава забезпечує. Агенція бере на себе контракти, оплату та логістику. Усе працює в цифровому форматі, без паперових процесів і тривалих погоджень.





Від замовлення до отримання засобу військовими минає в середньому 9 днів.





DOT-Chain Defence також інтегрований із Brave1 Market, де військові можуть замовляти додаткові дрони та техніку за єБали в межах програми Армія дронів.Бонус.





Через DOT-Chain Defence тепер можна замовляти не лише дрони та техніку, а й боєприпаси та скиди до безпілотних систем. Ця функція була впроваджена у відповідь на запит від військових.





Також з ініціативи Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ запустила механізм авансування виробників.





Відтепер ефективні виробники дронів отримуватимуть кошти авансом. Мета – дати ринку обігові кошти для пришвидшення виробництва та постачання технологій у бойові підрозділи.





Паралельно держава масштабує централізоване забезпечення армії. Темпи постачання у 2026 році вже значно перевищують минулорічні.





За перші чотири місяці року суттєво зросли обсяги забезпечення FPV-дронами на оптоволокні, важкими бомберами, крилами для розвідки, mid-strike та deep-strike дронами, Mavic, легкими бомберами, перехоплювачами Shahed та іншими технологіями.





«За завданням Президента продовжуємо максимально швидко трансформувати систему забезпечення армії. Наша мета – зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими й ефективними у світі», – резюмував Михайло Федоров.

