Micron увійшла у клуб компаній з капіталізацією 1 трлн дол.

27 мая 2026 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Micron вперше у своїй історії досягла ринкової вартості в 1 трлн дол.

Як повідомляє видання Reuters, акції найбільшого в США виробника чипів пам'яті підскочили у вівторок на 17,4% до позначки 895 дол., завершивши стрімке ралі, яке додало компанію у число головних переможців епохи AI.

Додатковим стимулом для зростання став перегляд цільової ціни акцій брокерською компанією UBS - аналітики підвищили прогноз з 535 дол. до 1625 дол., що є найвищим показником серед 46 інвестиційних фірм, які відстежують діяльність Micron.

Ця знакова подія підкреслює центральну роль чипів пам'яті в інфраструктурі AI та свідчить про зміну пріоритетів інвесторів. Після початкового ажіотажу навколо графічних процесорів ринок переключився на пошук компаній, які виграють від масштабних інвестицій Big Tech у центри обробки даних. Стратег Арт Хоган (Art Hogan) з B. Riley Wealth зазначив, що перетин межі в 1 трлн дол. став логічним результатом колосального попиту на пам'ять, необхідну для роботи революційних моделей AI.

Micron став другим у світі виробником пам'яті після південнокорейської Samsung, який досяг такого рівня капіталізації. На підході SK Hynix яку на біржі зараз оцінюють 1 462,46 трильйона вон (KRW) тобто приблизно 966,48 млрд дол.

Поки NVIDIA створює процесори для навчання моделей, Micron забезпечує критично важливі компоненти для зберігання та переміщення даних. Компанія вже оголосила, що всі запаси чипів пам'яті з високою пропускною здатністю HBM на 2026 рік повністю розпродані, а виробництво наступного покоління продуктів HBM4 вже стартувало. Це вказує на те, що попит значно перевищує наявні виробничі потужності.

У першому кварталі року американська компанія стала фаворитом серед інституційних інвесторів: близько 2440 організацій, включаючи Rockefeller Capital Management та Schroders, відкрили нові позиції в акціях Micron. Такий успіх знаменує різке відновлення після постпандемічного періоду, коли галузь потерпала від надлишку пропозиції через падіння попиту на ПК та смартфони. Наразі Micron торгується з мультиплікатором 8,42 до очікуваного прибутку, що значно нижче за середні показники індексів S&P 500 (22,15) та Nasdaq 100 (26,23).

Входження Micron до «клубу трильйонерів» є важливою стратегічною перемогою для США у технологічних перегонах з Азією. Досі на ринку пам'яті домінували південнокорейські гіганти, проте дефіцит HBM та швидка адаптація Micron до потреб AI-інфраструктури дозволили компанії перетворитися з циклічного гравця на структурного лідера ринку. Головним ризиком залишається надмірна концентрація на попиті з боку дата-центрів, що може призвести до вразливості у разі охолодження інвестиційного запалу технологічних гігантів.

З іншого боку, стабільне зростання Micron створює тиск на конкурентів, зокрема Samsung та SK hynix. Оскільки вся продукція Micron на 2026 рік уже заброньована, ринок стикається з обмеженням пропозиції, що дає виробникам значну цінову владу. Для глобальної економіки це означає подальше здорожчання хмарних обчислень та складних AI-систем, проте для акціонерів Micron такий сценарій гарантує високу маржинальність і стабільні доходи в умовах формування нового технологічного укладу.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI