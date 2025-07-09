TrendForce: ціни на споживчу DDR4 можуть зрости на понад 40-45%

9 июля 2025 г., 11:45

0

Tweet

Згідно з останніми даними TrendForce, три основні постачальники DRAM пам'яті переорієнтовують свої виробничі потужності на високорівневі продукти та вже почали оголошувати плани зняття з виробництва DDR4 для ПК та серверів, а також мобільної LPDDR4X.





Це спровокувало агресивне поповнення запасів продуктів попереднього покоління, додатково підживлене традиційним піковим попитом сезону. Внаслідок цього, середні контрактні ціни на звичайну DRAM прогнозуються зростання на 10-15% у третьому кварталі 2025 року. Враховуючи HBM, загальні ціни на DRAM, як очікується, зростуть на 15-20%.





TrendForce зазначає, що попит на DDR4 залишається сильним у ІІІ кв., і постачальники прагнуть агресивніше підвищувати ціни. Оскільки тайванські виробники наразі не мають потужностей та специфікацій продуктів, щоб повністю задовольнити потреби ринку, очікується, що пропозиція DDR4 залишатиметься обмеженою у короткостроковій перспективі. Більше того, виробництво DDR4 пріоритезується для серверних застосунків, залишаючи обмежену доступність для споживчого сегмента.





У поєднанні з меншими обсягами замовлень виробниками споживчої електроніки та слабкою переговорною позицією покупців, контрактні ціни на споживчу DDR4, за прогнозами, зростуть на 40-45% у третьому кварталі. На відміну від цього, на DDR5, памʼять наступного покоління, з більш сконцентрованими виробничими потужностями, прогнозується відносно помірне зростання цін – що знаменує чітку розбіжність у цінових тенденціях між продуктами попереднього та нового покоління.





На тлі потенційних підвищень імпортних мит США після закінчення терміну взаємних тарифних винятків, великі виробники ПК закликають ODM-партнерів нарощувати збірку систем та продовжувати накопичувати запаси DRAM. З боку пропозиції, переорієнтація потужностей трьох провідних виробників DRAM на серверну памʼять обмежила доступність як DDR5, так і DDR4 для ПК. В результаті, контрактні ціни на PC DRAM, як очікується, зростуть на 8-13% у третьому кварталі.





На ринку серверної DRAM, розгортання дата-центрів хмарних провайдерів стимулює зростаючий попит на DDR5, тоді як оголошення щодо DDR4 спровокувало раннє поповнення запасів. Постачальники спочатку планували прискорений перехід на DDR5 зі значним скороченням потужностей DDR4, але різке зростання попиту на DDR4 у другому кварталі спонукало деяких з них відкласти терміни, порушивши графіки переходу. Це створило короткостроковий дефіцит пропозиції.





У третьому кварталі попит на серверні DRAM продовжуватиме підтримуватися розширенням дата-центрів, новими платформами та розгортанням АІ-серверів, при цьому ціни, як очікується, зростуть на 3-8%.





TrendForce повідомляє, що з квітня великі корейські та американські постачальники оголосили про плани скоротити або припинити поставки LPDDR4X для смартфонів та ноутбуків, починаючи з наступного року.





В результаті, контрактні ціни на LPDDR4X, як очікується, зростуть на 23-28% у третьому кварталі. Пропозиція LPDDR5X обмежена через сезонне поповнення запасів, і постачальники також прагнуть звузити ціновий розрив з іншими продуктами пам'яті. Таким чином, контрактні ціни на LPDDR5X, як очікується, зростуть на 5-10%.





Попит на графічну DRAM у третьому кварталі буде в першу чергу зумовлений поповненням запасів для GPU наступного покоління від NVIDIA, при цьому виробники ПК також починають поповнювати запаси. Однак загальна динаміка залишається обережною через зниження попиту на ігровому ринку.





Крім того, три основні постачальники поступово перерозподіляють потужності на GDDR7 у рамках підготовки до GPU наступного покоління від NVIDIA. Проте GPU середнього та початкового рівня від NVIDIA та інших постачальників, таких як AMD, продовжують покладатися на GDDR6, що призводить до короткострокового дефіциту пропозиції. Загалом, ціни на графічну DRAM демонструватимуть значне зростання у наступному кварталі, причому GDDR6 покаже найбільш помітні збільшення.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах