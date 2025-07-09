Україна сьома у світі за потужністю атомних енергоблоків - 13 835 МВт

9 июля 2025 г., 10:25

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Міненерго повідомили, що зараз наша країна десята у світі за кількістю атомних енергоблоків і сьома за встановленою потужністю – 13 835 МВт.





Наголошується, що у Україні зараз модернізується наявний парк та плануються нові потужності атомної енергетики.





Зокрема, спільно з США реалізуються проєкти із заміни вугільних станцій на SMR та декарбонізації металургії через SMR. Акцент на малі модульні реактори (SMRs) покликаний досягти кліматичної мети – нейтральності до 2050 року.





У ході дискусії учасники обговорять розвиткові проекти атомної енергетики та підпишуть важливі угоди про конкретні кроки їхньої реалізації.





Зазначається, що одне з головних завдань - відновленні енергетичної інфраструктури України як основі для прискорення енергетичного переходу, зміцнення енергетичної безпеки та залучення інвестицій. У фокусі модернізація систем, будівництво нових підстанцій та мереж із використанням сучасних технологій.





Саме про це піде мова 10 липня на URC 2025 - четвертої Конференція з питань відновлення України, що продовжуватиме серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України, з початку повномасштабної агресії рф.

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