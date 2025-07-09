В Apple новий СОО - Сабіх Хан

9 июля 2025 г., 12:32

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Як повідомляє Reuters, компанія Apple у вівторок оголосила про призначення Сабіха Хана (Sabih Khan) на посаду головного операційного директора (COO). Він змінить на цій посаді Джеффа Вільямса (Jeff Williams).





Сабіх Хан, який працює в Apple вже 30 років і наразі обіймає посаду старшого віцепрезидента з операцій (SVP of Operations), приступить до своїх нових обов'язків наприкінці цього місяця. До приєднання до відділу закупівель Apple у 1995 році, Хан працював інженером з розробки додатків та технічним лідером по роботі з ключовими клієнтами в GE Plastics. Він відомий як один з архітекторів масштабної глобальної мережі поставок Apple, що забезпечує безперебійне виробництво та логістику навіть у періоди глобальних криз та торгових напружень.





Джефф Вільямс продовжить підпорядковуватися генеральному директору Apple Тіму Куку (Tim Cook) та керуватиме командою дизайнерів компанії, а також напрямком Apple Watch (Apple Watch). Після виходу Вільямса на пенсію наприкінці року, ця команда буде керуватися безпосередньо Куком.





Зазначається, що Вільямс, який пропрацював в Apple 27 років і обіймав посаду COO з 2015 року, відіграв ключову роль у створенні та масштабуванні таких знакових продуктів, як iPod, iPhone та Apple Watch. Він також очолював зусилля компанії у сфері охорони здоров'я та протягом кількох років керував командою дизайнерів Apple.

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