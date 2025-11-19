У рамках грантових конкурсів Brave1 подано 18 пропозицій на розробку зенітних ракетних комплексів для боротьби з БпЛА

19 ноября 2025 г., 8:35

Завдяки кластеру Brave1 в Україні активно розвивається ринок ракет, заявив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Уже 18 українських розробників подали пропозиції на грантові конкурси: 18 пропозицій — на розробку зенітних ракетних комплексів для боротьби з БпЛА, 4 — тактичних балістичних ракет.



Пріоритетні запити від війська це дешеві ЗРК для перехоплення дронів і тактичні балістичні ракети для знищення ворожих складів та дороговартісних цілей.



Грантові конкурси Brave1 - це можливість для команд залучити значне фінансування на складні та наукоємні технології. Підтримку отримають розробники, які зможуть виготовити вироби за наданим технічним завданням.



«Розвиваємо українську ракетну програму, щоб завдавати вирішальних ударів по ворогу та захищати наші міста», резюмував.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI