Thunderbolt 5 vs Thunderbolt 4

10 декабря 2024 г., 18:29

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Thunderbolt 5 вже зʼявився на деяких нових моделях Mac. Чим же він відрізняється від попередньої версії?

Як і багато інших стандартів у світі технологій, Thunderbolt з часом ітеративно вдосконалюється, додаючи нові функції. Поки світ в основному користується Thunderbolt 4, тільки починається розгортання пʼятої версії, але він несе великі зміни.

Ще у жовтні 2022 року компанія Intel презентувала ранній прототип Thunderbolt 5, щоб продемонструвати переваги швидкості передачі даних. У вересні наступного року компанія офіційно запустила технологію, прогнозуючи, що обладнання, випущене в 2024 році, буде її використовувати.

Почнемо з порівняння пропускної здатності.

Thunderbolt 4, як і Thunderbolt 3 до нього, давав користувачам надію на високошвидкісні показники. І дійсно - 40 Гбіт/с дозволяли легко переносити файли на зовнішні накопичувачі та з них.

У Thunderbolt 5 швидкість значно зросла завдяки використанню Intel трирівневої системи сигналізації з амплітудно-імпульсною модуляцією (PAM-3) і переходу на адресацію PCI-E 4 замість PCI-E 3. Це може означати до 80 гігабіт на секунду двонаправленої пропускної здатності, що вдвічі перевищує показники Thunderbolt 3 і Thunderbolt 4. Це також технічно підтримує специфікацію USB 4 2.0 80 Гбіт/с.

Однак Thunderbolt 5 може забезпечити пропускну здатність до 120 Гбіт/с при асинхронному використанні. Тобто, 120 Гбіт/с в одному напрямку і 40 Гбіт/с в іншому. Однак така асинхронна поведінка не призначена для звичайної передачі даних, скоріше для використання з відео.

Серед Інших можливостей Thunderbolt для відео - його можна використовувати для передачі сигналу на кілька моніторів. Стандарт включає підтримку DisplayPort 2.0 завдяки сумісності з USB 4, тому може працювати з дисплеями.

Наразі Thunderbolt 4 може керувати максимум двома 4K-моніторами або, в деяких конфігураціях, одним 8K-дисплеєм. Через обмеження пропускної здатності користувачам доводиться шукати компроміс між роздільною здатністю та частотою оновлення, тобто при використанні двох 4K-екранів вони можуть використовувати лише 60 Гц.

Thunderbolt 5 завдяки додатковій пропускній здатності та підтримці DisplayPort 2.1 здатен обслуговувати більшу кількість дисплеїв. Наприклад, три дисплеї з роздільною здатністю 4K можуть працювати на частоті 144 Гц кожен. Також підтримується одночасна робота декількох дисплеїв з роздільною здатністю 8K і навіть можливість досягнення частоти 540 Гц для одного дисплея.

Ще одна повʼязана з оновлення Thunderbolt тема - живлення.

Thunderbolt 4 підтримував до 100 Вт для зарядки пристроїв. З версією 5 ця межа зростає до 240 Вт з використанням одного кабелю.

Однак слід зазначити, якщо Thunderbolt 4 передбачав обов’язкову апаратну підтримку зарядки потужністю 100 Вт, то Thunderbolt 5 має показник 140 Вт. Щодо 240 Вт, то цей показник можна отримати за умови правильної комбінації обладнання та кабелів.

Також звернемо увагу, як і USB, Thunderbolt пропонує зворотну сумісність з попередніми версіями і навіть з самим USB. Звичайно, обладнання Thunderbolt 5 буде працювати з пристроями Thunderbolt 4. Наприклад, ви не зможете запустити пристрій Thunderbolt 4 і скористатися перевагами вищої пропускної здатності Thunderbolt 5.

Оскільки Thunderbolt 5 побудований на базі USB 4 2.0, а також DisplayPort 2.1 і PCI Express Gen 4, він буде працювати з обладнанням, що використовує ці технології, а також з більш ранніми версіями.

Що може стати проблемою, так це кабелі.

Поки що відомо, Thunderbolt 5 буде працювати з існуючими пасивними кабелями, що використовуються для Thunderbolt 4, довжиною до 1 метра. Також працюватимуть кабелі з підтримкою USB4, завдяки прямій перехресній сумісності.

Крім того, про сумісність кабелів поки що є мало інформації, але це може стати проблемою, з тих же причин, що і з Thunderbolt 4. В основному це стосується маркування.

Кабель Thunderbolt можна відрізнити від кабелю USB-C завдяки маленькому зображенню блискавки. Визначення того, чи призначений кабель для Thunderbolt 4 або 5, залежить від того, чи бачите ви цифру 4 або 5 біля цього символу. Також нікуди не зникнуть китайські підробки, де в маркуванні вкажуть те, що завгодно аби цей кабель купили. Підробити назву на упаковці та маркування простіше ніж створити надійний кабель, який би відповідав специфікаціям Thunderbolt 5. Тож порада тут не змінна – довіряйте перевіреним брендам.

Перший крок Apple на шляху до Thunderbolt 5 відбувся в оновленні Mac наприкінці 2024 року. Моделі Mac mini MacBook Pro з чипами M4 Pro і M4 Max були оснащені оновленими портами Thunderbolt з підтримкою Thunderbolt 5.

Очікується, що Apple переходить на Thunderbolt 5, і це хороший знак для стандарту. Після того, як перша хвиля пройшла, можна очікувати, що майбутні оновлення моделей будуть використовувати цю технологію, доки вона не стане доступною в усіх лінійках продукції.

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