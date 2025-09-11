HBM-пам'ять гальмує AI-амбіції Китаю

11 сентября 2025 г., 17:25

0

Tweet

Великий огляд SemiAnalysis присвячений детальному аналізу виробничих потужностей Huawei з виробництва AI-чіпів і доходить до цікавого висновку – Huawei готова штампувати мільйони AI-чіпів Ascend, але натрапляє на вузьке місце у вигляді HBM-пам'яті.

Huawei отримала 2,9 млн кристалів від TSMC до введення санкцій, що дозволило підтримувати виробництво у 2024-2025 роках. Samsung поставив 11,4 млн стеків HBM безпосередньо в Китай, причому 7 млн з них – в місячний період між оголошенням і вступом в силу обмежень в грудні 2024 року. Ці запаси дозволять виготовити близько 1,6 млн чіпів Ascend 910C, але до кінця року вони будуть вичерпані.

Власне виробництво HBM в Китаї компанією CXMT (найбільшого китайського виробника DRAM) знаходиться на початковій стадії. За прогнозами SemiAnalysis, у 2025 році компанія зможе виготовити тільки 2 млн стеків пам'яті – достатньо для 250-300 тис. процесорів. Це істотно нижче потенційних можливостей з виробництва логічних чіпів. Для порівняння, без обмежень по пам'яті Huawei могла б збільшити виробництво з 805 тис. одиниць в цьому році до більш ніж 5 млн в наступному.

При цьому CXMT досі не включена в entity list, попри її критичну роль в потенційному обході санкцій. Автори звіту вважають це серйозною помилкою адміністрації Байдена, яку необхідно виправити.

Паралельно триває виробництво мережевого обладнання та процесорів для дата-центрів Huawei на потужностях TSMC через систему підставних компаній, причому на більш передовому 5-нм техпроцесі. Це звільняє потужності SMIC (китайського аналога TSMC) для виробництва AI-чіпів, але також демонструє прогалини в системі контролю.

У контексті ширшої стратегії США розглядають можливість ліцензування поставок чіпів Nvidia H20 і потенційно потужніших B30A на базі Blackwell. Логіка полягає в балансуванні між стримуванням розвитку китайського AI та збереженням залежності Китаю від американських технологій. При цьому підкреслюється, що дозвіл на постачання більш потужних чіпів повинен корелюватися з власними можливостями Китаю – тільки коли місцеве виробництво досягне зіставного рівня.

Загальна картина показує, що стратегія технологічного стримування працює в короткостроковій перспективі. Виробництво передових AI-чіпів у Китаї буде серйозно обмежене щонайменше до 2026-2027 років, коли CXMT зможе налагодити виробництво конкурентоспроможної HBM пам'яті в потрібних масштабах (чверть міліонна пластин на місяць, що складе 15% світового виробництва DRAM). До цього моменту розвиток китайського AI буде залежати від залишкових запасів, обмеженого місцевого виробництва і можливих каналів обходу санкцій. Але ось після цього досягнення Китаєм повного AI суверенітету по всьому ланцюжку – від виробництва кремнію до генерації токенів, – стане тільки питанням часу.

HBM-пам'ять гальмує AI-амбіції Китаю

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI