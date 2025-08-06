Стартап Раджа Кодурі виходить із тіні

6 августа 2025 г., 16:35

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Oxmiq Labs — новий стартап у галузі програмного забезпечення та інтелектуальної власності для графічних процесорів, заснований одним із провідних світових архітекторів і візіонерів у галузі GPU Раджа Кодурі (Raja Koduri), виходить із тіні після двох років інтенсивної розробки інтелектуальної власності. Раджа зібрав команду світового класу з архітекторів графічних процесорів та AI із загальним досвідом понад 500 років, сотнями патентів і колективним досвідом створення понад 100 млрд дол. доходу в попередніх компаніях.



Сучасні обчислення кардинально змінилися в бік мультимодальних інтерфейсів, в яких текст, аудіо, відео, зображення і 3D-середовища плавно взаємодіють один з одним, що зробило архітектуру GPU наріжним каменем цієї трансформації. На відміну від AI-прискорювачів з фіксованими функціями, які обробляють конкретні завдання, графічні процесори забезпечують універсальну обчислювальну гнучкість, необхідну для цих різноманітних модальностей, при цьому зберігаючи глибоку інтеграцію з основними операційними системами через стандартизовані API і уніфіковані моделі пам'яті. Ця архітектурна перевага позиціює GPU як необхідний обчислювальний движок як для поточних додатків, так і для сфери мультимодального AI, що розвивається, де різнорідні робочі навантаження повинні оброблятися узгоджено.

Ліцензована GPU IP OXMIQ перепроєктує GPU з нуля, включаючи передові технології, такі як наноагенти в кремнії з використанням ядер RISC-V, обчислення поблизу пам'яті та в пам'яті, а також транспортування світла. OXMIQ надає рішення, які забезпечують баланс між гнучкістю мультимодальних обчислень і радикальним поліпшенням продуктивності, необхідним для графічних та AI-навантажень наступного покоління для своїх клієнтів.



Спираючись на десятиліття розвитку галузі, OXMIQ дотримується стратегії «Програмне забезпечення перш за все», яка ставить на перше місце досвід розробників завдяки комплексному програмному стеку, сумісному як з кремнієм на базі OXMIQ IP, так і зі сторонніми платформами GPU і AI-прискорювачами.

OXCapsule, уніфікована програмна екосистема OXMIQ, абстрагується від складності апаратного забезпечення, щоб забезпечити безпроблемне розгортання на різних обчислювальних платформах, усуваючи проблеми з налаштуванням, які традиційно заважають гетерогенним середовищам.

Флагманський компонент OXPython дозволяє AI-додаткам NVIDIA CUDA на базі Python безперешкодно виконуватися на обладнанні, відмінному від NVIDIA, без зміни коду або перекомпіляції. OXPython, який спочатку буде запущений на платформі штучного інтелекту Tenstorrent в кінці цього року з інтеграцією декількох постачальників, демонструє прагнення OXMIQ до усунення апаратних бар'єрів і прискорення демократизації високопродуктивних обчислень в галузі.

«Ми раді співпраці з OXMIQ в області їх програмного стека OXPython, — сказав Джим Келлер (Jim Keller), генеральний директор Tenstorrent. — Здатність OXPython переносити робочі навантаження Python для CUDA на AI-платформи, такі як Wormhole і Blackhole, відмінно підходить для платформонезалежності розробників і розширення екосистеми. Це відповідає нашій меті — дати розробникам можливість відкрити й володіти всім своїм AI-стеком».

Крім програмного забезпечення, OXMIQ постачає повний стек апаратного IP для GPU, який забезпечує роботу кремнієвих рішень, що масштабуються від фізичного AI в крайових пристроях і автономних роботах до периферійної інфраструктури підприємств і дата-центрів зетта-масштабу. Їх масштабоване ядро GPU, OXCORE, об'єднує скалярні, векторні та тензорні обчислювальні движки в модульній архітектурі, що налаштовується для конкретних робочих навантажень, що забезпечує роботу наноагентів, нативне прискорення Python і сумісність з парадигмами SIMD/CUDA.



OXCORE легко масштабується від одного ядра для компактних додатків фізичного AI до тисяч ядер для центрів обробки даних завдяки архітектурі чиплетів OXQUILT. За допомогою OXQUILT клієнти можуть налаштувати оптимальне співвідношення обчислювальних потужностей, пам'яті та міжз'єднань відповідно до своїх потреб і значно скоротити час виведення на ринок, витрати на R&D і виробництво в порівнянні з поточними стандартними методологіями в галузі.

OXMIQ залучила 20 млн дол. стартового фінансування від відомих технологічних інвесторів, включаючи стратегічних гравців в області мобільних пристроїв і AI, таких як MediaTek, і зафіксувала свій перший раунд доходів від продажу програмного забезпечення. Завдяки своїй моделі, заснованій на ліцензуванні, OXMIQ уникає високих капітальних витрат, характерних для стартапів, що займаються виробництвом мікросхем, які залежать від дорогих інструментів EDA і фізичних стрічок, забезпечуючи при цьому видатну ефективність капіталу.

«OXMIQ має дивовижно сміливу концепцію і команду світового рівня», — сказав Лоуренс Ло (Lawrence Loh), старший віцепрезидент MediaTek. «Інновації компанії в області GPU IP і програмного забезпечення відкриють нову еру гнучкості обчислень на всіх пристроях — від мобільних до автомобільних і AI на периферії».

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