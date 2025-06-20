Texas Instruments інвестує понад 60 млрд дол. для розвитку виробництва напівпровідників у США

Компанія Texas Instruments оголосила про безпрецедентні інвестиції, що перевищують 60 млрд дол., у сім фабрик з виробництва напівпровідників на території Сполучених Штатів.

Мега-заводи TI розташовані у ключових штатах: Шерман, Техас (де будуються чотири нові фабрики, включаючи SM1, SM2, а також заплановані SM3 та SM4), Річардсон, Техас (з розширенням RFAB2, що ґрунтується на досвіді RFAB1 – першої у світі 300-мм аналогової фабрики), та Легі, Юта (з нарощуванням LFAB1 та будівництвом LFAB2).

Як зазначається, цей амбітний план має на меті значне нарощування внутрішніх виробничих потужностей США для задоволення зростаючого глобального попиту на напівпровідники. Фабрики TI будуть виробляти "фундаментальні" аналогові та вбудовані процесорні чипи. Ці компоненти є серцем інновацій у різноманітних галузях.

Інвестиції TI суттєво зміцнять ланцюги постачання напівпровідників у США, зменшуючи залежність від іноземних постачальників та посилюючи національну безпеку та технологічне лідерство країни. Очікується, що реалізація проекту створить понад 60 000 нових робочих місць у Техасі та Юті.

Ця ініціатива також узгоджується із зусиллями уряду США щодо стимулювання внутрішнього виробництва чипів, зокрема в рамках Закону про чипи та науку (CHIPS and Science Act), за яким TI вже отримала значне фінансування.

Провідні американські компанії, такі як Apple, Ford, Medtronic, NVIDIA та SpaceX, які покладаються на технології TI, вітають цей крок. За словами CEO Apple Тіма Кука, "чипи виробництва Texas Instruments допомагають оживити продукти Apple, і разом ми продовжимо створювати можливості, розвивати інновації та інвестувати у майбутнє передового виробництва по всій території США".

Президент і CEO Texas Instruments Хавів Ілан підкреслив: "TI будує надійні, низьковартісні 300-міліметрові потужності у масштабі для постачання аналогових та вбудованих процесорних чипів, які є життєво важливими практично для будь-якої електронної системи".