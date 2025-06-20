Масова розсилка СМС-повідомлень: переваги та недоліки 

20 июня 2025 г., 12:25

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Попри велику кількість месенджерів, значна частина компаній в Україні продовжує використовувати саме СМС для розсилки. По-перше, можна бути впевненим, що будь-яка модель мобільного пристрою приймає повідомлення. По-друге, це безпечніше, адже деякі додатки можуть збирати відомості про користувачів та бути небезпечними.

Основні переваги SMS-розсилки

Оскільки сучасна людина дуже часто тримає телефон у руках, такий спосіб оповіщення є дуже ефективним. З великою ймовірністю можна бути впевненим, що повідомлення буде прочитаним. Серед важливих переваг розсилки варто зазначити:

швидкість доставлення та читання — зазвичай йдеться всього про кілька хвилин;

повне охоплення аудиторії — усі моделі мобільних пристроїв приймають короткі повідомлення;

робота без необхідності підключення користувача до інтернету;

гарантоване доставлення;

можливість персоналізації, що підвищує ефективність;

легкість створення — прості та короткі повідомлення.

Таким чином, розсилка за допомогою СМС — один із найефективніших та недорогих способів.

Чи є недоліки в розсилки? Вибираючи цей спосіб сповіщення клієнтів, варто дізнатися і про його недоліки. Масова розсилка СМС має такі мінуси, як:

обмежена кількість символів (до 160 латиницею);

відсутність візуальних елементів (неможливо надіслати відео, картинки, анімацію);

можливість спаму (занадто часта розсилка може призвести до того, що клієнт відмовиться від неї);

менша ефективність у порівнянні з новими методами.

Попри ці недоліки, компанії з України не збираються відмовлятися від такої послуги. У поєднанні з іншими методами інформування масова розсилка повідомлень залишається дуже важливим інструментом.

Замовити послугу розсилки СМС своїй клієнтській базі завжди можна за допомогою сервісу AlphaSMS. Зручний особистий електронний кабінет має всі необхідні інструменти для проведення рекламної чи інформаційної кампанії. Крім того, тут є функції для аналізу, які дають змогу підвищувати ефективність розсилки наступного разу.

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