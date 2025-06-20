Україна вже за пів року може приєднається до роумінгової зони ЄС

20 июня 2025 г., 10:25

Європейська комісія направила до Ради ЄС пропозицію щодо приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» з 1 січня 2026 року. До цього оператори ЄС та України матимуть час технічно впровадити всі вимоги «Роумінгу як вдома».

Роумінг стане першою сферою, де ЄС поширить режим внутрішнього ринку на Україну.

Крім того, українці, які перебувають у країнах ЄС, зможуть і надалі спілкуватися з близькими за доступними тарифами домашніх операторів. Спільну заяву операторів ЄС та України про доступний роумінг продовжено до 31 грудня 2025 року. Нагадаємо, українські та європейські оператори підписали цей документ у квітні 2022 року.

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