Огляд українського телеком-ринку у 2022 р.: доходи постачальників послуг склали 90,121 млрд грн.

5 апреля 2023 г., 14:25

+11

голос Tweet

Сукупні доходи вітчизняних постачальників послуг зв’язку у 2022 році склали 90,121 млрд грн. З них доходи від надання електронних комунікаційних послуг – 83,213 млрд грн. (92,3%), а решта – послуги поштового зв’язку. Попри повномасштабну збройну агресію рф проти України, яка завдала удару також і сектору електронних комунікацій, показник збільшився на 3% у порівнянні із 2021 роком. Про це йдеться у річному звіті «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (НКЕК), що базується на даних від 3264 постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

В структурі доходу найбільші частки складали: мобільний зв’язок – 67,6% та фіксований доступ до мережі Інтернет – 19,1%. Найбільший приріст продемонстрував мобільний зв’язок – на 1,6 відсоткові пункти. Фіксований доступ до мережі Інтернет та фіксований зв’язок зменшилися на 0,4 та 1,0 в.п. відповідно.

У зв’язку з повномасштабною збройною агресією рф проти України тенденції розвитку ринків електронних комунікацій у 2022 році зазнали значних змін.

З метою підтримки громадян та забезпечення можливості отримувати електронні комунікаційні послуги в умовах руйнування інфраструктури, НКЕК спільно з постачальниками послуг мобільного зв’язку здійснили ряд заходів, спрямованих на впровадження послуги національного роумінгу, який працює на території усієї України з 7 березня 2022 року та дає змогу отримати такі послуги як голосовий зв’язок, передача SMS та передача даних, в т.ч. доступ до Інтернету на базових швидкостях технологій 2G та 3G.

Потреба громадян в отриманні інформації про поточну ситуацію в країні, перебіг війни та доступі до актуальної інформації, сприяла активності користувачів в отриманні послуг доступу до мережі Інтернет та споживанні Інтернет-трафіку.

Разом з тим, інтенсивні бойові дії, руйнування інфраструктури та тимчасова окупація територій України призвели до зменшення абонентської бази, а також до значних фінансових втрат операторів у зв’язку з необхідністю неодноразового відновлення пошкоджень електронних комунікаційних мереж. В окремих випадках це призвело до вимушеного припинення діяльності компаній.

Що стосується мобільного зв’язку, у 2020-2022 рр. спостерігалася тенденція до збільшення доходів від надання послуг. Минулого року вони збільшились на 5,1% у порівнянні із 2021 роком. Це обумовлено збільшенням рівня споживання послуг передачі даних, у т.ч. доступу до мережі Інтернет та міжнародного роумінгу.

Доходи від надання послуг мобільного зв’язку у 2022 році склали 56,192 млрд грн. В їх структурі найбільшими частками стали доходи від надання послуг передачі даних, у тому числі доступу до мережі Інтернет – 62,8% та від послуг голосової телефонії – 12,7%. При цьому, спостерігається позитивна динаміка зростання в структурі доходів часток від надання послуг міжнародного роумінгу користувачам (3 в.п.) та від надання послуг іншим постачальникам мереж (1,7 в.п.). Проте, у 2022 році зменшилися доходи від надання послуг голосової телефонії споживачам на 2,4 в.п. за рік.

У 2022 році середньомісячний дохід від надання послуг мобільного зв’язку в розрахунку на одну активну ідентифікаційну картку (ARPU) збільшився на 19,2% у порівнянні з 2021 роком та становив 95 грн.

Кількість активних ідентифікаційних карток мережі мобільного зв’язку (SIM-карт) станом на 31 грудня 2022 року склала 49,304 млн одиниць. Що майже на 12% менше у річному зіставленні. Це пов’язано з недоступністю мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях України та скороченням використання послуг національних операторів мобільного зв’язку внаслідок міграції населення в пошуках прихистку поза межами країни.

Кількість активних SIM-карт, використаних для отримання послуг М2М на кінець 2022 року зменшилась на 6,4% та склала 3,462 млн од. Це пов’язано зі зменшенням надання послуг, в наслідок тимчасової окупації території України.

Доходи від надання послуг міжнародного роумінгу у 2022 році склали 2,910 млрд грн, що у 2,4 раза вище ніж у 2021 році.

Загальна кількість активних SIM-карт, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет, на кінець 2022 року становила 35,356 млн од. (з них 26,824 млн од. – картки стандарту 4G). У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року показник зменшився на 6,6%.

Внаслідок руйнування мереж та обладнання постачальники послуг мобільного зв’язку були змушені витрачати ресурси, засоби та сили на їх відновлення, а отже, відбулося зниження темпів розвитку мереж 4G (LTE). Разом з тим, постачальники послуг мобільного зв’язку продовжують у співпраці з НКЕК поступово збільшувати охоплення зв’язком 4G як населених пунктів України, так і магістральних автомобільних доріг міжнародного значення.

Збройна агресія рф відразу знайшла відображення в загальних показниках сфери електронних комунікацій, спричинивши негативні зміни абонентської бази мобільних операторів.

Якщо у довоєнні місяці сукупна кількість українських абонентів у роумінгу не перевищувала 2 млн на місяць, то лише за піковий березень 2022 року показник збільшився у 2,5 раза – до 5 млн абонентів. Цьому сприяли як лояльні тарифи українських операторів, так і ініціативи європейських партнерів для підтримки українців, що вимушено опинилися за кордоном.

Попри стан кількість абонентів, які протягом 2022 року скористалися послугою перенесення номера на мережу мобільного зв’язку іншого оператора, у порівнянні з попередніми роками практично залишилися на тому ж самому рівні. Послугою перенесення номера у 2022 році скористалися 71,3 тис. кінцевих користувачів. Загалом з дати впровадження послуги – 1 травня 2019 року, змінили оператора мобільного зв’язку зі збереженням свого номера телефону вже 252,4 тис. абонентів.

Обсяг доходів від надання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет за результатами 2022 року склали 15,928 млрд грн. (19,1% в загальному обсязі доходів від надання електронних комунікаційних послуг).

На кінець 2022 року кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет становила 7,191 млн од., що на 5% менше у річному зіставленні. При цьому кількість таких ліній у сільській місцевості склала 1,686 млн од.

В розрізі швидкостей найбільшу частку складають лінії фіксованого доступу на швидкості від 30 до менше ніж 100 Мбіт/с, частка яких 59,8%. В розрізі технологій найбільшу частку складають лінії з використанням волоконно-оптичного кабелю – 86,5% (з них FTTx – 51,4% та xPON – 35,1%).

Середньомісячний дохід від надання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет у розрахунку на одного абонента за даними 2022 року збільшився на 6% у порівнянні з 2021 роком і склав 184,6 грн/міс.

У зв’язку з початком повномасштабної збройної агресії рф проти України, постачальники послуг фіксованого доступу до Інтернету, які здійснюють свою діяльність на територіях що були тимчасово окуповані також зіткнулися з необхідністю значних фінансових витрат для відновлення практично втрачених електронних комунікаційних мереж.

Крім того, у зв’язку з перебоями електроживлення в Україні, що стало наслідком руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури, у 2022 році з боку абонентів спостерігалася тенденція до зміни постачальників послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет. За таких умов відбулося збільшення попиту на отримання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням технологій хPON, яка дозволяє забезпечити дистанційне живлення кінцевого обладнання абонента.

Доходи від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку у 2022 році склали 3,493 млрд грн. (4,2% у загальному обсязі доходів від надання електронних комунікаційних послуг). В їх структурі найбільшу частку склали доходи від надання послуг місцевого телефонного зв’язку – 46,7%.

За підсумками 2022 року зберігається тенденція зниження попиту населення на послуги фіксованого зв’язку. Як наслідок, кількість ліній за рік знизилася на 23,8% та складала 1,739 млн од.

Також до зменшення абонентської бази постачальників голосових послуг фіксованого зв’язку призвела повномасштабна збройна агресія рф та евакуація значної частини населення з території бойових дій.

Своєю чергою, руйнування інфраструктури електронних комунікаційних мереж призводить до тривалої відсутності зв’язку у наявних абонентів та фінансових витрат на відновлення пошкоджень цих мереж.

Разом з тим, широке розповсюдження послуг мобільного зв’язку, а також комп’ютерних програм та мобільних додатків, що дозволяють споживачам послуг доступу до Інтернету замінити традиційні голосові послуги фіксованого зв’язку на сервіси з передачі голосу та відео з використанням Інтернету. Які не сприяють нарощенню абонентської бази постачальників голосових послуг фіксованого зв’язку. Таким чином, продовжується тенденція до зменшення обсягів ринку голосових послуг фіксованого зв’язку.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень