Главная » Статьи Технологии Cisco для эффективной работы бизнеса в период пандемии Автор – Леонид Бараш , 13 июня +11

голос Tweet Компания Cisco провела в Киеве виртуальный круглый стол, в ходе которого представила новые возможности своих решений для совместной работы и рассказала о том, как они могут сделать бизнес заказчиков эффективнее в условиях «новой нормальности». Мероприятие открылось вступительным словом руководителя бизнеса корпорации Cisco в Украине Сергея Мартынчука. Он отметил, что в связи с пандемией компании столкнулись с большими проблемами, которые заставили их переосмыслить подходы к бизнесу, к модели управления сотрудниками. И Cisco с первых же дней этого периода старается помочь бизнесу решить эти проблемы. Первым шагом стал открытый на 90 дней доступ к Webex с возможностью проводить конференции с количеством участников до 1 тыс., а также к Webex Teams на тех же условиях. В результате было получено хорошее освещение этого в СМИ, во многом благодаря массовому спросу. Интересными также оказались цифры, которые выявил эксперимент. В первые недели был зафиксирован 15-кратный рост использования инструмента, загрузки приложений увеличились на 300%, почти в два раза увеличилось количество видеовстреч. Компания с трудом справлялась с увеличением востребованных для Webex ресурсов. Что касается динамики роста, то в первые недели он был 15-кратный. Если в феврале, первом месяце самоизоляции, было 7 млрд. минут встреч в Webex, то в марте эта цифра была удвоена, а в апреле достигла 25 млрд. минут. Пиковое количество встреч в день достигло более 5 млн., а количество участников в месяц – более 500 млн. Тем не менее компания справилась со столь значительным ростом нагрузки. Это говорит о том, что она была подготовлена к такому сценарию. Интересными оказались и цифры по Украине. За время самоизоляции было выдано более 500 бесплатных аккаунтов для бизнеса и организаций. Так, один из университетов за месяц провел около 1400 встреч, 918 видеовстреч с общим количеством минут более 90 тыс. По сути университет не останавливал свою работу. Показателен также и пример одного из корпоративных заказчиков – около 5 тыс. встреч, более 4,5 тыс. видеовстреч, более 200 тыс. мин. Что же сегодня больше всего волнует CIO? Компания CIO Perspectives задала им это вопрос. Основными ответами были «как лучше поддерживать удаленных пользователей?» и «как создать безопасную среду в офисе для тех, кто в офис возвращается?». Эти проблемы помогает, в частности, решить Webex. Целевой аудиторией являются коллегиальные органы государственной власти, местного управления, наблюдательные советы и советы директоров, институции с коллективным способом принятия решений. Была оказана поддержка и ряду сообществ в Украине, к примеру, сетевым академиям Cisco и сети академических стартап-инкубаторов на базе университетов Украины Yep. О новых технологиях Cisco для эффективной работы бизнеса в период пандемии рассказал системный инженер Игорь Сукайло. В частности он отметил, что средства для дистанционно совместной работы оказались в числе наиболее востребованных решений. Например, в этом году впервые в истории саммит G20 прошел в виртуальной режиме на базе универсальной платформы конференций Cisco Meeting Server. По заялению выступающего, это показывает надежность платформы и уровень доверия к ней. В Украине штаб по борьбе с COVID-19 также использовал это решение. Сегодня во всем мире становится популярной концепция «офис там, где я». Пользователь может работать везде, где есть доступ к Интернету. А Webex позволяет работать с любого видеотерминала и подключать к конференции участников из любой страны. Архитектура Cisco для совместной работы показала свою жизнеспособность. Ее обеспечил метод построения унифицированных коммуникаций (UC) Cisco. Это единое ядро системы для всех типов коммуникаций, средства для безопасного подключения внешних пользователей, решения для В2В-коммуникаций, поддержка основных протоколов. Поскольку Cisco объединяет все средства совместной работы,

то пользователи могут работать в любом приложении или сервисе. Далее докладчик перешел к обещанным новинкам Cisco Collaboration. Новшеством в Webex, отвечающем сегодняшней ситуации, является предоставление данных Cisco Webex Control Hub ИТ-специалистам, необходимых для управления всеми задачами совместной работы из единого места независимо от того, где находится сотрудник, дома или в офисе. Cisco Webex Control Hub по сути является единой витриной управления Webex. Установка Webex Assistance позволяет управлять всеми устройствами в конференц-комнатах с помощью голоса. Это исключает физический контакт докладчика с интерфейсом управления системой, снижая риск инфицирования. Предоставляется также детальная информация о том, как пользоваться Webex, об использовании конференц-комнат и данные об онлайн-встречах. Это помогает составлять правильные графики дезинфекции помещений, легче планировать офисную компоновку в будущем, принимать решения о распределении сотрудников, которые будут работать на местах или удаленно. Все это облегчит поддержку удаленных пользователей. Было также разработано совместно с партнерами много решений для телемедицины, в том числе и для интеграции с ПО для ведения медицинских карт Epic. Безопасность обеспечивается за счет двухфакторной авторизации Duo Security, предоставляемой на время пандемии бесплатно, а также Cisco Umbrella для защиты DNS. Очень востребованным также стало Any Connect для организации VPN-каналов. Количество подписчиков на это средство удвоилось. В общем количество клиентов, которые воспользовались тем или иным средством Cisco Security увеличилось на 15 млн. Компания поддерживает медицину и образование, действия правительств по борьбе с пандемией и развертыванию критичных технологий. Для этого было выделено 8 млн. долл. деньгами и 210 млн. долл. в виде готовой продукции. Была оказана также помощь государственным органам в Украине. Им была предоставлена современная и полностью защищенная система, которая одновременно поддерживает видеоконференции и возможность работы с документами. Cisco Webex Assistance позволяет не просто управлять устройствами голосом, а управлять ходом конференции, например, добавить или отключить участника, подавить голос, включить запись, то есть выполнять все, что можно желать с помощью кнопок. В решение Webex внедрено некое профилирование: когда участник зарегистрировался, по нему собирается вся открытая информация. Среди аппаратных новинок - Webex Desk Pro для участия в конференциях топ-менеджеров. Устройство полностью отвечает современным требованиям. В числе его характеристик акустика 3.1, массив микрофонов с фильтрацией шумов, сенсорный дисплей 27” с разрешением 4К, камера с распознаванием лиц. При подключении ноутбука Desk Pro превращается в его сенсорный монитор. Устройство позволяет также выполнять совместную работу. Вторым представленным продуктом была Webex Room Panorama. По словам Игоря Сукайло, это новое слово в эффекте присутствии. Технология обеспечивает правильный угловой размер изображения, хорошее освещение и высокое качество звука. На рынок профессиональных гарнитур Cisco вышла с новой серией Bluetooth Cisco UC 730. Она оборудована микрофоном с шумоподавлением, позволяет управлять звонком кнопками и голосом, отображает статус, профилируется с телефонной станции и наделена еще рядом полезных функций. Решение Webex Room USB может заинтересовать тех, кому требуется высококачественная веб-камера, но пока не готовы платить в данное время за полноценный видеотерминал. В то же время они планирует в перспективе нарастить веб-камеры до полнофункционального видеотерминала. Это может быть сделано при покупке соответствующей лицензии. Очень много компаний сегодня переходит на использование облачных решений, полностью отказываясь при этом от инфраструктуры on premise. Однако Cisco придерживается концепции «cloud first but not cloud only». Таким образом она предлагает клиентам максимально удобные варианты использования облаков. Так, к примеру, облачный сервис Webex может быть объединен с корпоративной телефонной станцией. Игорь Сукайло представил новинки Cisco Collaboration В сфере облаков Cisco сотрудничает с Google по таким направлениям, как понимание естественного языка, автоматическое распознавание речи и синтез речи из текста. Поддерживается более 20 языков, в том числе и украинский. Особенность этого сотрудничества заключается в том, что Google тарифицирует только используемые ресурсы. Сотрудничество начинает устанавливаться и с теми компаниями, которые всегда считались конкурентами. Так, телефония Cisco интегрирована со Slack м позволяет пользователям осуществлять звонки Cisco Jabber/Webex Teams непосредственно из приложений Slack или веб-версии. Имеется также интеграция со множеством бизнес-приложений, в том числе и мобильных, то есть все коммуникационные возможности интегрируются с приложением, которым пользуется заказчик. Уникальность технологии заключается в том, что можно позвонить в страховую компанию или в банк не только из приложения, но и сделать обратный звонок. Ключевым моментом здесь является то, что лицензирования выполняется по агентам контакт-центров, а не миллионам клиентов. В заключение Игорь Сукайло еще раз обратил внимание на то, что компания приняла решение не заместить другие технологии совместной работы, а объединить их и повысить эффективность использования.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации +11

голос Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также FSP Group намерена усилить позиции на украинском рынке • [6 июня] – КО

– Ноутбук ASUS Zephyrus G14 выводит изображения на крышку • [2 июня] – Тимур Ягофаров

– Каждый пятый смартфон Huawei продается с AppGallery • [27 мая] – Тимур Ягофаров

– Киберугрозы во время и после самоизоляции • [24 мая] – Леонид Бараш

– IBM Think Digital 2020 собрала 90 тыс. человек в онлайн-режиме • [13 мая] – Леонид Бараш