Davos 2026: Алекс Карп про кінець епохи PowerPoint-корпорацій

У Давосі зазвичай говорять так, ніби майбутнє вже погоджене - лишилося знайти правильну дорожню карту, інвесторів і політичну волю. Але поява Алекса Карпа (Alex Karp), співзасновника та CEO Palantir Technologies, на сцені Всесвітнього економічного форуму 2026 року дещо порушила цю інтонацію. Його мова була не про те, що буде, а про те, що вже «зламалося».

Розмова Карпа та засновника і СЕО інвестфонду BlackRock Ларрі Фінка (Larry Fink) розпочалася з моменту неочікуваної корпоративної відвертості. Фінк визнав: попри те, що він пишається результатами своєї компанії, річна дохідність BlackRock у середньому складає близько 21%. У той же час, з моменту виходу Palantir на публічний ринок, складна дохідність (compounded return) акцій під керівництвом Алекса Карпа сягнула вражаючих 73%.

Алекс Карп

«Можливо, нам варто просто зараз зупинити дискусію, поки я на вершині, і піти розважатися?» - іронічно зауважив Карп, але тут же перейшов до серйозних тез, наголосивши, що справа не у фінансах, адже ми перебуваємо всередині технологічного зламу. Зламу, який торкається не лише бізнесу, а й самої структури суспільств, і це трансформація того, як ми працюємо і як функціонують інституції. Питання навіть не в тому, що АІ «може зробити для мене», а в тому, чи готові державні інститути до трансформації, яка вже відбувається. Він підкреслив, що донедавна в США та Європі існував великий скепсис щодо програмно-орієнтованих засобів оборони.

«Донедавна наші противники вважали, що рішення у напрямку software-defined defense - це якась майже божевільна річ, яку американці роблять заради маркетингу, щоб збагатити акціонерів, поки продукт не працює. Сьогодні цей міф зруйновано, бо всі побачили, що АІ - це реальна сила, яка визначає виживання держави», - відзначив Алекс Карп.

Як війна в Україні викрила ілюзії західної інфраструктури

Алекс Карп впевнений, що головна проблема впровадження АІ - це колосальний розрив між уявною та реальною інфраструктурою. Він ввів термін «дислексія підприємств» (enterprise dyslexia), стверджуючи, що більшість систем існують лише у звітах. Як зазначив голова Palantir, у перший день реального бою ви раптово з’ясовуєте, що значна частина вашої інфраструктури, яка виглядала бездоганно на слайдах PowerPoint, просто розсипається, не витримуючи перевірки реальним хаосом. Виявляється, що половина ваших активів - це фікція.

На сучасному полі бою АІ повинен працювати в умовах тотального РЕБ. Як зауважив Карп, ворог швидко адаптувався, що змусило розробляти дрони, які можуть працювати автономно, без зв'язку. Окремо він виділив здатність систем розуміти стратегічний контекст, який не пропишеш у звичайному коді.

«Система має бути настільки інтегрованою, щоб обчислити удар так, аби не видати власного цінного агента в лавах противника. Ви не можете сказати солдатам, що цей генерал ворога насправді працює на вас, тому АІ має вибудувати логіку бою так, щоб це виглядало як звичайна військова промашка - це не баг алгоритму, а здатність софту розуміти стратегію вищого рівня», - пояснив Карп.

Україна, на його думку, стала лідером саме тому, що будувала цифрову оборону з нуля. Як наголосив Алекс Карп, українці мали перевагу старту з майже повного нуля, де реальність війни одразу задала жорсткі правила. Вони побудували діючі системи та майстерно інтегрували передові інструменти (такі як Maven), поки Захід ще малював презентації Це дозволило уникнути етапу «паперової цифровізації» та створити інструменти, які реально змінюють хід бойових дій.

Чому LLM стають commodity, а онтологія - капіталом

Переходячи до цивільного сектору, Карп зауважив, що корпорації сьогодні нагадують армії в стані «дислексії», де дані розірвані, а керівництво живе в ілюзіях. «Ви повинні точно знати, де ви перебуваєте насправді, перш ніж вирішувати, куди ви хочете йти, адже АІ - це не інструмент оптимізації заради красивого звіту, це penetration test для вашої організації, який показує, де ви собі брешете», - відзначив Алекс Карп.

Спікер піддав жорсткій критиці захоплення великими мовними моделями (LLM) без розуміння їхньої обмеженості. «LLM - це commodity, вона недостатньо точна для регульованих сфер. Ви не можете довірити їй андеррайтинг у банку чи діагностику в лікарні, бо вона схильна до галюцинацій», - наголосив Карп, додавши, що реальна цінність виникає лише тоді, коли АІ вбудований у онтологію підприємства - модель того, як організація реально думає і діє.

Приклад із медицини демонструє це найкраще: впровадження АІ дозволяє лікарням прискорити прийом пацієнтів у 10–15 разів. Як підкреслив Карп, це фактично дозволяє системі охорони здоров'я працювати так, ніби вони побудували нову лікарню без витрат на фундамент і стіни, просто за рахунок усунення адміністративного хаосу. Це рятує життя та робить працівників продуктивнішими, не замінюючи їх роботами. Крім того, прозорість АІ стає запобіжником проти дискримінації. «Коли система прозора, ви можете точно побачити, чому рішення було прийняте саме так, і це посилює свободу, а не обмежує її», - підкреслив Карп.

Нова ринкова вартість: чому АІ виставляє рахунок кожному працівнику та державі

У фінальній частині розмови учасники торкнулися майбутнього ринку праці та геополітичного домінування. Карп прогнозує радикальну переоцінку вартості навичок. «Елітна освіта, наприклад, ступінь PhD, який маю я, стає дедалі важчим продуктом для маркетингу на ринку праці. Натомість технічні навички в поєднанні з адаптивністю до АІ стрімко дорожчають, бо штучний інтелект виявляє реальні таланти, які раніше були невидимими у рамках застарілих систем», - зазначив Карп.

Він навів приклад оператора системи Maven в армії США - колишнього офіцера поліції, який став незамінним у глобальному масштабі, хоча стара система ієрархій ніколи б не ідентифікувала його як «топ-талант».

Щодо геополітики, Карп бачить небезпеку для Європи через відсутність сміливості у лідерів. «Мене жахає, що я не бачу жодного політичного лідера в Європі, який би просто встав і чесно сказав, що у нас серйозна проблема адаптації технологій. Без цієї чесності Європа ризикує випасти з гри», - попередив Карп.

Завершуючи бесіду, голова Palantir підсумував, що АІ стане інструментом «ринкової чесності», який оголить реальну спроможність кожного. Як він наголосив, революція, що наближається, покаже реальну ринкову цінність того, що ви робите, хочете ви цього чи ні, адже АІ просто виставляє рахунок за вашу реальну ефективність. «Це не питання вибору, це питання вашого виживання на ринку в найближчі три роки», - резюмував Алекс Карп.

