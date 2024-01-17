Synopsys придбає Ansys за 35 млрд дол.

17 января 2024 г., 9:25

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Виробник програмного забезпечення для проектування мікросхем Synopsys офіційно повідомив, що придбає компанію Ansys за 35 млрд дол.



Розробник ПЗ буде придбаний за умовами вартості однієї акції у 390,19 доларів, що приблизно на 29% більше за ціну її котирування на момент перемовин. Виплата за Ansys буде проведена грошам, а також цінами паперами Synopsys.



Акціонерам Ansys після злиття належатимуть 16,5 % активів Synopsys.



Reuters першою повідомила ще 22 грудня про те, що Synopsys веде переговори про придбання Ansys. Остання почала вивчати можливість продажу активів наприкінці минулого року після того, як отримала пропозицію від конкурента Synopsys - фірми Cadence Design Systems.



Ansys розробляє програмне забезпечення для моделювання, яке використовується інженерами, дизайнерами та дослідниками в аерокосмічній, оборонній, автомобільній та енергетичній галузях для аналізу продуктів. Продукти компанії конкурують з Fusion 360 від Autodesk, AutoCAD та Solidworks від Dassault Systemes.



Зі свого боку, Synopsys є основою для таких компаній, що займаються розробкою мікросхем, як Advanced Micro Devices Intel та Nvidia, а також виграє від зростаючої тенденції, коли такі фірми, як Microsoft та Google, беруть на себе частину зусиль з проектування чипів.



Угода об’єднає інструменти автоматизації проектування напівпровідникової електроніки (EDA) від Synopsys з портфелем симуляцій та аналізу від Ansys. Індустрія EDA вже сильно консолідована між Synopsys та Cadence, обидві компанії мають схожу ринкову капіталізацію.



Synopsys та Ansys розпочали своє партнерство у 2017 році, щоб запропонувати розробникам мікросхем рішення для аналізу мікросхем на відповідність стандартам якості, щоб зробити загальний процес проектування ефективним.



Очікується, що угода збільшить скоригований прибуток Synopsys протягом другого повного року після закриття і буде «суттєво» зростати надалі.



Якщо угода буде скасована за певних обставин, включаючи антимонопольні перешкоди, Synopsys повинна буде виплатити Ansys компенсацію в розмірі 1,5 мільярда доларів. Якщо ж Ansys розірве угоду і, наприклад, прийме іншу, кращу пропозицію, вона буде зобов’язана виплатити фірмі-розробнику програмного забезпечення 950 мільйонів доларів.



Угода Synopsys та Ansys стане найбільшим придбанням у технологічному секторі відтоді, як у листопаді минулого року виробник мікросхем Broadcom поглинув VMware за 69 мільярдів доларів.



Як очікується, угоду з поглинання Ansys буде закрито в першій половині 2025 року після схвалення з боку регулюючих органів і акціонерів.

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